fb寧減內容拒與澳傳媒分廣告收益

指僅佔用戶動態小部分

fb在向澳洲監管機構「澳洲競爭及消費者委員會」（ACCC）提交的文件中指出，新聞只佔一般用戶動態消息上「很小的一部分」內容，認為若澳洲的fb沒有新聞內容，對公司的收入影響不大。法新社指出，fb隱含威脅杯葛當地傳媒機構。不過fb同時指出，「鑑於對新聞發布者的社會價值和利益，我們強烈希望能繼續讓新聞內容呈現在我們的平台」。

澳洲即將公布方案，強制fb和Google分享在新聞內容賺得的廣告收入。積極推動這項倡議的是澳洲兩家傳媒龍頭——傳媒大亨梅鐸旗下的新聞集團及Nine Entertainment，它們認為全球新聞業陷入危機的主因，是Google和fb等科網巨頭獲取絕大多數網上廣告收益，而傳媒卻沒得到公平的報酬。報業失去這些過往流向它們的廣告費，已被迫裁員甚至破產，新冠疫情造成的經濟衰退令情况惡化。

要求上交一成 Google已拒絕

ACCC估計，Google和fb每年在澳洲的廣告收入合計約60億澳元（約316億港元），大型新聞機構要求這兩間公司每年至少支付10%所得的廣告收入給當地新聞機構，Google上月已拒絕有關要求，稱從澳洲新聞內容所得經濟收益很少。

（法新社/中央社）