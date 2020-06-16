扛右翼白人出重圍 黑人英雄身分曝光

「倘警阻同袍 弗洛伊德不會死」

任職健身教練並已是祖父的哈欽森（Patrick Hutchinson）受訪稱，他與4名同為武術專家或專業健身教練的友人組成一組，希望在「黑人的命也是命」示威現場保護年輕示威者。上周六，他們在滑鐵盧車站附近發現白人男事主倒在地上被一群示威者圍毆，哈欽森意識到對方有生命危險，遂與友人上前保護他。友人首先圍成一圈抵擋追打的示威者靠近，再由哈欽森用肩扛着那名白人男子離開，走向附近的警察。

組隊原想保護年輕示威者

對於被稱為「英雄」，哈欽森謙稱當時同行的4名友人亦應有此譽。哈欽森又把他的救人行為，跟弗洛伊德事件涉案警員的不作為做比較：「如果3名在場警員於弗洛伊被殺時想過介入阻止同僚所做的事，就像我們的一樣，弗洛伊德今天就仍然在生。」有份參與救人的法西（Jamaine Facey）則表示他並非在保護該白人男子，而是在保護他們的孩子及其將來。他指出，法官不會知道襲擊前發生的事，而黑人示威者可能因而付出代價。

英揆擬成立委員 檢視黑人歧視

在反種族主義示威浪潮下，英國首相約翰遜宣布會成立跨政府委員會，檢視黑人、亞裔和少數族裔在教育、醫療和刑事司法系統面對的歧視。約翰遜在周日的《每日電訊報》撰文，表明反對有示威者要求拆除邱吉爾等歷史人物的雕像，他對於這種要求改變整個「文化景觀」的運動感到懷疑，稱若消除所有立場不同者的圖像，就是在撒謊、歪曲歷史。

（衛報/BBC）