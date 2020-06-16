美警濫武 學者：裝備軍事化欠訓練

壓縮訓練 警乏信心易用最激方案

美國自1990年《國防授權法案》通過將軍事級裝備轉送聯邦及地方執法部門，用於打擊販毒，而計劃至1997年擴展至可用於所有執法行動。人權觀察2017年估計，國防部1997年起向地方執法部門提供的「多餘軍備」總值最少達50億美元，包括防暴裝備，甚至刺刀與防地雷裝甲車等。國際特赦美國分部研究總監沃德（Rachel Ward）批評，將警員裝備成戰鬥人員令他們傾向相信衝突無可避免，各地示威中不必要的武力便是例證。

為執法部門提供訓練及諮詢的武力科學研究所行政總監萊溫斯基（William Lewinski）指出，執法人員缺乏如何及何時使用武力的訓練，例如研究顯示美國3間大型警校將使用警棍或制伏疑犯的技巧壓縮在兩周內完成訓練，警員無法熟練運用，以致只能運用任何「有效」方式執法，而缺乏信心下警員或因恐懼而採用較激烈行為應對，令局面惡化。

研究：警殉職大跌 反映沒受針對

雖然不少警員主張前線執勤環境危險，但佛羅里達大西洋大學、亞利桑那州立大學及得州埃爾帕索分校去年研究指出，1970至2016年間雖然暴力刑事案件數量上升，但執勤警員死亡人數大跌75%，亦未見出現針對警員的暴力事上升，反映警員在裝備與資訊科技加強之下已較為安全。

（環球新聞/半島電視）