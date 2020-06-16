開真槍還擊電槍 美警致命武力惹質疑 工會稱「合理合法」 專家促修例改警隊文化

根據警方公布的警員隨身攝錄機及行車記錄儀片段，案發當晚白人警員布朗森（Devin Bronsan）先到達Wendy's 快餐店外，叫醒在車上睡覺而阻塞點餐車道的布魯克斯。約7分鐘後另一白人警員羅爾夫（Garrett Rolfe）到場增援，向布魯克斯問話。布魯克斯自稱由別人載至現場，但羅爾夫不接受此說法，並要求檢查其身上是否有武器及作清醒測試，布魯克斯表現合作。

驗屍報告指黑人事主死於他殺

羅爾夫其後要求布魯克斯接受酒精測試，布魯克斯承認曾喝酒，但提出可在警員監督下把車鎖好後步行到附近的姐妹家中。不過羅爾夫按測試結果，稱布魯克斯飲酒過量，決定將其戴上手銬帶走。這時布魯克斯猛力掙扎，3人跌在地上扭打。布魯克斯搶走布朗森的電槍，並拳擊羅爾夫後逃走。羅爾夫追逐期間曾伸手擬拔出手槍，布魯克斯一度回頭將電槍指向羅爾夫並發射，但沒擊中。羅爾夫隨即向繼續逃跑的布魯克斯背部連開3槍，直至其倒地。

前警長：可採「預防式執法」代開槍

兩名警員隨後呼叫增援並為布魯克斯急救，惟後者送院搶救後不治。亞特蘭大富爾頓縣法醫周日（14日）表示，驗屍報告顯示布魯克斯背部中兩槍，因器官受損及失血過多死亡，是死於他殺。

迪卡爾布縣（Delkalb County）前警察局長亞歷山大（Cedric Alexander）認為，今次事件不應升級至要使用致命武力的程度，兩名警員除了拘捕布魯克斯，亦可選擇其他「預防性執法」的做法，例如載他回家。前警員兼反警暴組織創辦人埃斯特（Joe Ested）亦稱，警員須在自身或他人有迫切危險時才可使用致命武力，但事發時布魯克斯正跑開，除非其手持的武器已導致傷亡，否則警員根本不應開槍。科布縣（Cobb County）警察工會主席蓋納（Steven Gaynor）則稱，電槍落入未經受訓者手中亦可能致命，因布魯克斯曾試圖以電槍攻擊警員，警員有權以進一步武力自保。

免刑責有爭議 多州修訂致命武力

美國各州法例普遍容許警員在合理相信自己或他人生命受危時，可使用致命武力而免受刑責，惟過去數年接連發生警員槍殺黑人事件，修改規則的呼聲日增。2014至2017年間最少16個州就警員使用致命武力修訂規則，部分州份要求警員開槍前的回應行動須合理，包括是否曾為衝突降溫，另有9州提高涉警員命案的調查透明度。喬治華盛頓大學法律系教授辛西婭‧李（Cynthia Lee）稱，改變警隊使用武力的文化是重要一步，「我們希望警員在緊張情况下更小心，並將人視為人而非敵人」。

（紐約時報/NBC）