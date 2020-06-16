歐洲多國重啟旅遊 放眼下月延區外

歐盟主管內政事務的執行委員約翰遜（Ylva Johansson）上周呼籲神根成員國周一起解除所有內部邊境管制，且7月開始逐漸放開予其他國家旅客入境。比利時、克羅地亞、瑞士、德國和法國昨日開放邊境，讓歐洲國家訪客入境，捷克設有「紅綠燈」制度，昨開始與「綠色」級別的歐洲國家民眾互相自由往來，但仍禁止疫情高危的比利時、葡萄牙、瑞典和英國民眾進入。經濟高度依賴旅遊業的希臘，昨允許來自29國家的遊客入境，包括非歐盟成員國如澳洲、新西蘭、中國和韓國。西班牙下周日（21日）起恢復與歐盟成員國間的自由旅遊，但與葡萄牙的陸路邊境則仍關閉至7月1日。

西班牙馬略卡島試驗重開

180名德國遊客昨坐飛機抵達西班牙巴利阿里群島最大島嶼馬略卡，1.1萬德國遊客將於未來數天陸續抵達。今次先導計劃是由地區官員及旅行社負責，是重開西班牙旅遊業的重要測試，要遵從嚴格衛生指引，入境時要探熱，但不用隔離。馬略卡是德國遊客熱門旅遊點，去年有450萬德國人到訪。

除了重開邊境，法國總統馬克龍周日宣布，周一起取消大部分限制措施，包括疫情重災區巴黎在內，全國所有咖啡店和餐廳可恢愎營業，民眾亦可以到護老院探望親友，學校則於6月22日復課。馬克龍表示，雖然法國抗疫取得第一階段勝利，但警告民眾切勿完全放鬆警惕，「2020年的夏天將跟以往的夏天不一樣，我們需要密切留意疫情發展，為病毒再次來襲做好準備」。

（BBC/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）