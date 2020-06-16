雷薩：法律武器化 獨裁年代後未見

雷薩生於1963年9月2日，因馬可斯政權頒布戒嚴，一家於1972年由菲律賓移居美國。她在普林斯頓大學攻讀分子生物學和戲劇，回國尋根卻遇上1986年「人民力量」推翻獨裁總統馬可斯。她遂開始藉着新聞採訪「認識祖國」，並遇上當時任達沃市長的杜特爾特。之後不時擔任戰地記者，又試過因為下屬被綁架而跟恐怖組織蓋達談判。

揭反毒濫殺無辜 成政權眼中釘

雷薩曾擔任多個傳媒高職，在CNN先後出任菲律賓、印尼分部主管，另曾任菲律賓大型電視台ABS-CBN新聞部主管。2012年，她與另外3名因報道「人民力量」成名的女記者，創辦了該國首個由眾籌成立及利用社交媒體發布新聞的新聞媒體，合「說唱」（rap）與「漣漪」（ripple）兩字為之取名Rappler。該網站側重分析與偵查報道，頻頻揭發傳媒、軍隊貪污等黑幕，很快打響名堂，在facebook（fb)擁有逾400萬追蹤者。自2016年杜特爾特上台後，Rappler加緊報道其反毒行動如何濫殺無辜，成為杜特爾特的眼中釘。

雷薩和Rappler其他共同創辦人俱稱，就某些方面來說，菲律賓記者當下面對政治環境比馬可斯時代更嚴峻。Rappler近年揭發該國網絡假消息氾濫的情况，2016年美國大選前，她曾跟fb高層見面，展示研究成果，促fb採取行動打擊假消息傳播。fb僅在大選後才向她拿更多數據。

因受政府打壓，加上《時代》雜誌把她列為2018年風雲人物「守護者以及真相之戰」一員，雷薩成了國際知名的新聞自由領袖，她坦言對此形象感到「不自在」，卻堅持以傳媒力量監督政府。周一判決後，雷薩向現場記者說：「我們處於懸崖邊，如果我們跌倒了，這裏將不再是民主國家。」

（紐約時報/CNN/BBC）