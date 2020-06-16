菲名記者「網絡誹謗」罪成 批政治檢控 8年前報道惹禍 最高囚6年

雷薩在2012年創辦新聞網站Rappler。今次案件涉及網站2012年5月29日一篇報道。該篇有關菲律賓地產發展商維爾弗雷多．龔（Wilfredo Keng）的報道指出，當時面臨彈劾的首席大法官科羅納喜歡駕駛龔的豪華名車；報道又引述一份報告指，龔過往牽涉販運人口與販毒。

文章更正錯字視作「重刊」 墮法網

2017年，龔控告Rappler、網站行政總裁雷薩、撰寫報道的記者桑托斯（Rey Santos Jr.）「網絡誹謗」。司法部在2019年2月發出拘捕令。司法部指2012年原報道雖不在2012年9月《網絡犯罪預防法》涵蓋範圍，惟Rappler網站2014年2月「重刊」，因此屬新法規管範疇。辯方稱2014年2月所謂「重刊」只是更正錯字。

Rappler辯稱，報道有引述一份報告以及一篇2002年傳媒報道作佐證，又指記者有多次要求龔姓商人回應。龔姓商人則指Rappler從未有就有「不實指控」做核查，亦未有向他提問。

法官埃斯塔西奧（Rainelda Estacio-Montesa）昨判Rappler無罪，但雷薩、桑托斯罪成，須面臨半年零1日至6年的囚期，且須賠償受害人共約6.3萬港元。埃斯塔西奧稱，涉事報道未有提出證據，單單引述一份報告並不足夠。她說：「新聞自由與言論自由不能作為卸責的保護罩」。

56歲的雷薩在宣判後的記者會上矢言戰鬥到底，她語帶激動說：「各位菲律賓人，這不只關乎 Rappler，不是關乎我們，而是你們每一個人。新聞自由是你們作為菲律賓公民每項權利的基礎。」她強調，Rappler的報道方針也會一如既往，不會沉默。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）批評當局把雷薩定罪是「扼殺言論和新聞自由」，對於獨立的菲國媒體和所有菲國民眾來說是「黑暗一天」。菲律賓外國記者協會（FOCAP）指判決是「對新聞自由的巨大打擊」。國際特赦亦指摘「起訴是出於政治動機」。

杜特爾特政府屢出招 被指打壓

菲總統發言人昨否認杜特爾特在幕後打壓新聞自由，指杜特爾特從來不告傳媒誹謗。外界普遍認為此案旨在打壓在菲國具影響力的Rappler。該網站經常發抨擊杜特爾特政府，杜特爾特貶抑其為「假新聞」，曾威脅關閉網站，不准該網站的記者採訪其公開活動等。Rappler與雷薩亦被指控逃稅、由外國持有等罪名，目前最少有11宗政府調查和法庭案件纏身。

此案亦被視為杜特爾特政府自2016年上任以來，對菲國媒體連串威嚇行動一環。5月，曾批評杜特爾特的菲國最大新聞廣播機構ABS-CBN不獲續牌停播。杜特爾特將簽署的《反恐法》被指是針對異見者和傳媒的惡法。無國界記者（RSF）的世界新聞自由指數中，菲律賓在180國中排第136。

（路透社/衛報/ABS-CBN）