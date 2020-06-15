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2020年6月15日星期一
國際新聞
反種族主義浪潮 推倒雕像未治本 英布里斯托非裔市長：改革制度方可根治問題
象徵「範式轉移」 白人不再決定歷史
亞特蘭大拒捕黑人遭警射殺 再燃示威
「沒有公義沒有和平」 巴黎萬人集會演變衝突
極右「英國優先」倫敦生事 英揆譴責暴行
特朗普：美國非世界警察
普京：可反制高超音速武器
澳前總理指土著犯罪率高惹議
金與正威脅與韓訣別 交軍方行動
意國封城助長外圍賭博
社交距離限2米 英擬放鬆振經濟
澳洲兩大省確診增 照放寬限聚
孟加拉警察瑜伽抗疫
孟加拉警察瑜伽抗疫
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【明報專訊】在孟加拉首都達卡市，昨日有警察集體做瑜伽，希望提升免疫力以抗擊新冠病毒。截至昨日，孟加拉有逾8.75萬宗確診，包括1171死。
（路透社）
（抗疫新階段）
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反種族主義浪潮 推倒雕像未治本 英布里斯托非裔市長：改革制度方可根治問題
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