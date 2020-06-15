意國封城助長外圍賭博

《金融時報》報道，雖然意大利逐漸解封，但未批准賭博復業，非法博彩活躍。在羅馬市郊一間咖啡館，有長者排隊以現金下注參與賭波，而相關咖啡館在控疫措施下理應只可售賣飲品。

非法賭博年花逾1700億

意大利一年賭博總額超過1000億歐元（8724億港元）。2019年數據分析，每151名意大利人就有一台角子老虎機，人均比率高冠歐洲。比薩的意大利國家研究委員會2017年一份報告指出，約40萬意大利人沉迷某種賭博。早在封城前，全國反黑手黨檢控官拉霍（Federico Cafiero de Raho ）已警告，意大利人每年在非法賭博可能花200億歐元（1745億港元）。

執政聯盟中的「五星運動」臨時黨魁克里米（Vito Crimi）上月主張，角子老虎機和賭博活動應為最後一批解封對象，更說「要是永不復業就更好」。不過一些人認為，關掉賭場只會助長非法賭博，威脅就業與損害稅收。6月8日拘捕的10名西西里黑手黨人，就在涉及洗錢等勾當的組織協助下，在國內不同地方設立錯綜複雜的非法賭博網絡，反映賭徒轉投非法網上賭博的趨勢。

歐洲多國入境管制鬆綁

封城3個月後，歐洲不少國家陸續以不同程度重開邊境。其中波蘭上周五（12日）起陸續恢復與鄰國通關，德國、法國、比利時今取消對歐盟及神根游客的邊境管制，法國更計劃從7月1日起逐步放寬對非神根國家的入境限制。西班牙則將提早在6月21日開放神根國家邊境。

（金融時報/法新社）

（抗疫新階段）