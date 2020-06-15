金與正威脅與韓訣別 交軍方行動

金與正在聲明中表示已指使「對敵」相關部門決定下一階段行動；並揚言設於開城的朝韓共同聯絡事務所將淪為一堆瓦礫，朝鮮人民軍總參謀部亦獲授權決定接續的對敵行動。

朝鮮一日3抨擊美韓

金與正最新的聲明是朝鮮24小時之內第三度抨擊美韓。上周六（13日）凌晨，朝鮮發表勞動黨中央委員會統一戰線部長張錦哲談話，指韓國在兩國關係上「仰人鼻息，左顧右盼，口惠而實不至」。半天後，外務省美國事務局長權正根開宗明義指出：「要說朝美事務尤其是核問題，南朝鮮（韓國）當局沒有資格談，也沒有參與的餘地。」

韓媒料炮擊島嶼試射導彈

韓國傳媒推測，朝鮮很可能在兩國軍事分界線、北方分界線一帶侵犯挑釁，如炮擊黃海韓屬島嶼，或槍擊反朝團體在邊境放的傳單汽球，以及試射新型導彈等。

韓國政府周日凌晨緊急召開國家安全保障會議商議對策。韓國統一部14日表示，朝鮮半島目前局勢十分嚴峻，韓朝都應努力遵守雙方之間的所有協議。左翼173名國會議員昨日提出「追求韓半島終戰宣言決定案」，強調致力促進美中韓朝終戰協議，爭取朝鮮所願的政權保障與達至無核化。

韓凌晨緊急開會商對策

英國國際戰略問題研究所（IISS）6月5日發表報告稱，韓國斡旋朝鮮半島問題的角色已旁落中國，因為文在寅政府受制於美韓同盟，未能落實對金正恩的承諾。加上美朝建立了對話渠道，可繞過韓國。當美朝溝通不良時，朝鮮仰仗中國的議價能力又勝於韓國。美國分部研究員菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）稱，朝鮮狠批韓國，想促使韓美決裂，並迫使韓國在朝韓經濟合作上作出重大讓步。

（綜合報道）