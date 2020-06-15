亞特蘭大拒捕黑人遭警射殺 再燃示威

阻礙行車道 酒精超標搶警電槍

案發當日27歲黑人男事主布魯克斯（Rayshard Brooks）的汽車停在一間Wendy's快餐店的購物行車道，阻礙通行，而他在車裏睡着，店員因此報警。喬治亞州調查局（GBI）稱，警方到場後因布魯克斯未能通過酒精測試而準備把他帶走。旁人拍攝的片段顯示，布魯克斯與警員在店外糾纏，後來搶走其中一名警員的電槍跑過停車場；另一段餐廳閉路電視片段顯示，布魯克斯轉身用電槍指向警員，被對方開了約3槍擊中倒地。他送院後證實死亡。

事件觸發民眾在上周六到現場附近抗議，逾100名示威者要求刑事起訴涉事警員。涉事快餐店亦被縱火。示威者又堵塞起火餐廳附近的馬路和州際公路，警方以催淚氣體和閃光彈驅逐示威者。

死者家屬的代表律師稱，布魯克斯當晚曾慶祝女兒生日。律師米勒（Justin Miller）稱，布魯克斯並非全對，但警方完全有機會阻止事件發生。另一名律師斯圖爾特（Chris Stewart）稱，電槍屬非致命武器，警員無權動用致命武力。

開槍和被革職的警員是羅爾夫（Garrett Rolfe），停職的是布朗森（Devin Bronsan）。亞特蘭大市長博頓斯在周六記者會斥肇事警員並非正當使用致命武力，已要求立即解除職務。據傳媒統計，布魯克斯之死是GBI今年調查的第48宗涉及警員的槍殺個案。

（法新社/路透社/紐約時報）