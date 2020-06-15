象徵「範式轉移」 白人不再決定歷史

組織憂破壞流於宣泄 籲建新體系

研究「破壞偶像主義」（Iconoclasm）的哈佛大學英文系教授辛普森（James Simpson）稱，破壞象徵的每每是「革命時刻的現象」：「當處於革命時刻時，攻擊舊建制最快速及穩妥的方法，便是破壞紀念物。」他解釋，象徵本身具有力量，因此破壞這類物品是強而有力的，也有宣泄作用。這類行為早見於古埃及、歐洲宗教改革時期；東歐鐵幕倒下後，多國紛紛移走列寧像；美軍2003年攻打伊拉克，伊拉克總統薩達姆塑像被推倒亦成為象徵的一幕。

美國明尼蘇達州聖保羅原住民福西亞（Mike Forcia）過去一直循官方途徑爭取移走哥倫布像，但沒人理會，他跟示威者只花兩分鐘便將哥倫布像推倒。他形容現時有如範式轉移，白人再不能決定歷史，「我們需要這個國家的真實歷史，為的是療傷和修理這國家不穩固的根基。」

美國近年不少組織一直倡議移走支持蓄奴的邦聯紀念物，但近日多個邦聯紀念物一一被推倒，這些組織卻心情複雜。弗吉尼亞宗教研究教授施密特（Jalane Schmidt）是當地倡議紀念物正義的組織發起人，過去4年一直呼籲搬走州內的邦聯紀念物，但仍然未有具體結果。近日的反警暴示威令弗州的邦聯紀念像受破壞，包括里士滿的李將軍雕像，民主黨州長本月4日宣布將移走李將軍雕像。施密特同情示威者，但她仍然相信應從官方途徑移走雕像，因為雕像多年由州政府撥款管理，由州政府移走有政治及道德上的意義。

在喬治亞州，示威者亦推倒邦聯雕像。一直倡議移除迪卡特縣的邦聯紀念物、種族平權組織Hate Free Decatur創辦人佩特瑙德（Sara Patenaude）說：「這從不止關於紀念物，我們一直認為若（促成白人至上主義的）體系仍存在，移走紀念物並不足夠。」

（華盛頓郵報）

（世局解碼）