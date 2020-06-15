反種族主義浪潮 推倒雕像未治本 英布里斯托非裔市長：改革制度方可根治問題

官員主張民主表決移除爭議遺蹟

今波針對殖民主義及種族主義雕像由布里斯托傳至倫敦、牛津、愛丁堡等城市。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）上周六（13日）致函國會議員，強調歷史遺產應用於教育公眾英國複雜過去的各種面向，而非「塗抹歷史」，即使要移除，仍須按既定程序作民主表決。英格蘭歷史遺產委員會（Historic England）亦表明反對移除「具爭議歷史遺產」。

不過，不少反種族歧視者則認為今次事件是令英國正視其黑暗過去的契機。以布里斯托為例，生於17世紀的科爾斯頓為出身布里斯托的著名慈善家，在多地辦學與贈醫施藥等。1895年，布里斯托市在其身故逾一世紀後為其立像，紀念其善行，但並未談及他任職英國貿易公司「皇家非洲公司」高層時，曾將近10萬名非洲人賣到美洲為奴的黑歷史。

打開平權契機 警隊學校言改革

將科爾斯頓像移除的呼聲持續多年，直至本月7日，萬計民眾響應美國的反種族主義示威上街，並將雕像拉倒扔進港口。雕像已打撈上岸，將和其他示威標語一同在博物館展出。不少論者視今次事件為改變當地種族問題的契機：當地警方聲言將建立全英最種族包容的警隊；有學校亦表明會改革以白人觀點為主的課程內容。

布里斯托市長里斯（Marvin Rees）是歐洲首名經直選產生的大城市非洲—加勒比後裔市長，他向《衛報》談及科爾斯頓像倒下一事，稱作為政治領袖必須維護市內秩序，不能姑息刑事毁壞行為，但不諱言作為曾體驗種族歧視的牙買加人後裔，雕像對他來說都是「侮辱」，「我不會為雕像損毁哀悼」。里斯認為，雕像已成英國全國與國際間眾多問題的聚焦點，不過他不認為示威者是胡亂破壞的暴徒，而是有意識地針對科爾斯頓像，「行動有其意義與目的」。

里斯已要求歷史學家及學者詳細研究當地所有與奴隸貿易有關的紀念物與地名等，盼未來就如何理解該市歷史、選擇紀念的對象等安排商討。他強調，拆除雕像並非他一人之力可完成，尤其種族主義與制度已交織成一體之時。只有從政治制度着手，解決社會流動性對人發展能力的限制，才能消除種族歧視的問題。

布里斯托大學奴隸歷史教授奧特勒（Olivette Otele）向《經濟學人》指出，英國對奴隸解放者予以推崇，但往往忽視其長達300年的奴隸貿易史中扮演的角色，例如布里斯托便曾有多達2000艘奴隸船出航，市內亦奴隸買賣遺蹟處處，但當局仍着眼於宣揚科爾斯頓的慈善事業，新一代無從討論相關歷史。

行動過火恐失白人支持

不過，一些論者則恐怕行動過火失焦。牛津大學政治研究生穆羅基（Mercy Muroki）向《金融時報》稱，擔心行動會令反種族主義運動流失部分白人的支持，也助長英格蘭民族主義者。

（衛報/金融時報/經濟學人）

（世局解碼）