非移民非國民 留學生被邊緣化

臨時旅居 少被納入移民討論

根據聯合國教科文組織，2017年全球有530萬名國際學生。英國公開大學地理學教授拉古拉（Parvati Raghuram）和講師松迪（Gunjan Sondhi）在政治網站openDemocracy撰文指出，國際學生是全球移民人口中持續增長的一環，他們構成英國等主要留學國家的重要收入來源，他們所支付較高昂的學費，通常會用於資助本地學生和研究經費。更重要的是，留學生在知識生產和傳播上有着重要作用，他們「並非消費者，而是高等教育基本結構的一部分」。不過，海外留學生多年來甚少被納入有關移民的討論，往往被視為臨時旅居者，只會逗留幾個月至幾年，然後回到原本的國家，或改變身分成為工作者。

各國政府應對滯留留學生的做法各有不同，澳州總理莫里森4月初稱，沒財政能力度過疫情的留學生應「回去自己的國家」，更突顯留學生既非移民、亦非國民的中間身分，無法獲得當地福利。新西蘭則設立基金支援有需要的留學生，加拿大亦允許留學生申請個別補貼。

（openDemocracy）

（抗疫新階段）