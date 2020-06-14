旅遊限制機票貴難返鄉 疫下無工作無補助 多留學生滯英澳 靠食物賑濟

有澳洲校料九成留學生失業

澳洲墨爾本城市教育學院（MCIE）自3月底與當地慈善組織合作，每周免費提供900份膳食。該校有近600名留學生，常務董事庫納（Gary Coonar）估計其中九成人失去工作。學生福利主任卡斯爾（Michelle Cassell）慨嘆，有學生寧願不吃飯以保住棲身之處，預料免費膳食計劃或需持續至9月。來自哥倫比亞、26歲的卡斯蒂略（Santiago Castillo）是受惠學生之一，他本來在咖啡店打工，但實施封城令後無法上班。他付過房租並向朋友借錢後，儲蓄戶口僅餘下不足66美元（約512港元），一日兩餐的免費膳食成為其救生索。

澳食物銀行：需求增五成

MCIE支援的個案只屬冰山一角，墨爾本、悉尼以至達爾文等城市的國際學生中心，均出現為領取緊急賑濟而大排長龍的情况。澳洲最大食物賑濟機構「食物銀行」行政總裁凱西（Brianna Casey）指出，該組織通常每月在全國提供81.5萬份膳食，但疫情下需求激增50%，許多新需求來自臨時外勞和留學生，當中不少是遭原本從事的觀光服務業或零售業解僱。澳洲聯邦政府的失業補貼並不適用於非永久居民，只有個別省份向留學生發放紓困補貼。

英國亦出現類似情况，全國印度學生協會（INSA）是當地最大學生組織之一，截至5月初已向逾3000名貧困學生派發食物。印度自3月22日暫停所有國際航班，令留學生只有兩天時間安排回家，機票價格由平時約300鎊（約2915港元）一度急升至2000鎊（約1.9萬港元），不少人滯留英國。印度現為英國大學海外學生增長最快的來源地，2018至19年度有近2.7萬名印度學生到英國求學。有印度學生團體和慈善組織指出，許多學生並非來自富裕家庭，須依賴兼職應付日常開支。

英八成學生不住宿舍 無福利及政府屋

有INSA委員指出，除了沒錢買食物，亦有留學生因為無法支付房租，面臨被驅趕。多間大學已免除最後一個學期、甚至一年租金，惟根據英國學生辦公室（OfS），所有大學生中只有19%住在宿舍，其餘大部分都要自行租樓。雖然英國政府已放寬部分針對留學生的簽證規定和出席率要求，但短期和一般學生簽證仍受「不得依賴公共資金」的條件限制，無法獲得個別福利或政府住屋。

學生需求大增 大學眾籌集資

許多大學設立基金，協助有財政困難的本地生和留學生，但申請有一定難度。謝菲爾德哈蘭大學（Sheffield Hallam University）碩士生泰勒（Lily Taylor）原本在酒吧工作，在疫情下被迫暫時休假，每周靠90鎊（約874港元）過活，積蓄亦快要耗盡。她嘗試申請大學基金卻遭拒絕。受疫情衝擊，學生需求大增，令該校平時用於支援貧困學生的基金不堪重負，校方要發起眾籌，盼藉此為處於困境的學生籌措資金。

（法新社/衛報/ 悉尼先驅晨報）

（抗疫新階段）