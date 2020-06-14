華郵記者新書：特朗普夫人改婚前協議

梅拉尼婭幕僚長批新書如小說

《華盛頓郵報》政情記者喬丹（Mary Jordan）在新著《她的交易藝術：梅拉尼婭不為人知的故事》（The Art of Her Deal： The Untold Story of Melania Trump）稱，特朗普入主白宮初期，梅拉尼婭仍和兒子巴倫（Barron Trump）留在紐約市生活半年，因為她在為婚前協議討價還價。由於她是特朗普第三任妻子，故當初的婚前協議並不怎樣「慷慨」。書道：「她希望白紙黑字證明，論財富機會和繼承，巴倫會得到與特朗普最年長三名子女的同等對待。」當時官方稱，特朗普夫婦為讓巴倫在紐約完成學業，所以梅拉尼婭和巴倫沒有隨特朗普於2017年1月履新時入住白宮。

新著又稱，梅拉尼婭是其夫政治生涯的最大支持者之一、重要依傍，惟她也鼓勵特朗普作出部分負面行為，如謊稱前任總統奧巴馬生於肯尼亞。書中又質疑梅拉尼婭的多語言天才形象，指她自稱諳熟多種語言，但喬丹訪問與之合作多年的意、法、德裔攝影師和其他人，他們都說未聽過梅拉尼婭說多過幾句。

第一夫人幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）回應新書時指此書儼如小說，資料與消息來源不實。

（紐約時報）