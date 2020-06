華郵記者新書：特朗普夫人改婚前協議

梅拉尼婭幕僚長批新書如小說

《華盛頓郵報》政情記者喬丹(Mary Jordan)在新著《她的交易藝術:梅拉尼婭不為人知的故事》(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump)稱,特朗普入主白宮初期,梅拉尼婭仍和兒子巴倫(Barron Trump)留在紐約市生活半年,因為她在為婚前協議討價還價。由於她是特朗普第三任妻子,故當初的婚前協議並不怎樣「慷慨」。書道:「她希望白紙黑字證明,論財富機會和繼承,巴倫會得到與特朗普最年長三名子女的同等對待。」當時官方稱,特朗普夫婦為讓巴倫在紐約完成學業,所以梅拉尼婭和巴倫沒有隨特朗普於2017年1月履新時入住白宮。

新著又稱,梅拉尼婭是其夫政治生涯的最大支持者之一、重要依傍,惟她也鼓勵特朗普作出部分負面行為,如謊稱前任總統奧巴馬生於肯尼亞。書中又質疑梅拉尼婭的多語言天才形象,指她自稱諳熟多種語言,但喬丹訪問與之合作多年的意、法、德裔攝影師和其他人,他們都說未聽過梅拉尼婭說多過幾句。

第一夫人幕僚長格里沙姆(Stephanie Grisham)回應新書時指此書儼如小說,資料與消息來源不實。

(紐約時報)