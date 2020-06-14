加國原住民酋長遇警暴 杜魯多要求徹查改革

【明報專訊】加拿大傳媒近日播出一段原住民酋長被捕時遭警員壓頸及打至頭破血流的影片，警方被質疑濫用暴力及針對少數族裔。總理杜魯多上周五（12日）對事件表示震驚，要求徹查並盡快改革。
多間傳媒上周四（11日）播出艾伯塔省阿薩巴斯卡奇珀懷恩（Athabasca Chipewyan）原住民酋長亞當（Allan Adam），3月10日在麥克默里堡（Fort McMurray）為貨車車牌登記過期與警員起衝突的過程。由警車行車紀錄儀拍到的近12分鐘片段顯示，警員將亞當制服在地，多次向他拳打腳踢並叫道「不要反抗」，又跪壓其頸部，血流不止，亞當大叫自己沒有反抗，其妻和旁人則要求警員停止打人。
亞當6月6日召開記者會抗議遭騎警毆打，導致甩掉4顆牙且持續頸痛，又稱其患有風濕關節炎的妻子亦受粗暴對待。他說：「因為我們是少數族裔，無人為我們發聲，每一趟都是我們的人錯，騎警一般都動用過分武力。」
騎警總監承認存在系統性種族主義
加拿大皇家騎警總監勒基（Brenda Lucki）最初稱，檢視個案後認為警員的行動「合理」。惟片段曝光後，她上周五承認「系統性種族主義是每個機構的一部分，包括加拿大皇家騎警」，「綜觀歷史和今天，我們並不總是平等地對待不同種族和原住民」。總理杜魯多同日對事件表示震驚，要求展開獨立及透明的調查，他又指出這不是單一事件，稱不能接受有色人種及原住民在警員出現時會感到不安全，認為必須改變這情况。
加拿大原住民僅佔人口5％，但繫獄者佔總數三分一；在羈押中死亡者，原住民亦佔三分一。一份調查報告顯示，近幾十年加拿大千多名原住民婦女和女孩的死亡，被認定是一場全國性的「種族滅絕」。