加國原住民酋長遇警暴 杜魯多要求徹查改革

多間傳媒上周四（11日）播出艾伯塔省阿薩巴斯卡奇珀懷恩（Athabasca Chipewyan）原住民酋長亞當（Allan Adam），3月10日在麥克默里堡（Fort McMurray）為貨車車牌登記過期與警員起衝突的過程。由警車行車紀錄儀拍到的近12分鐘片段顯示，警員將亞當制服在地，多次向他拳打腳踢並叫道「不要反抗」，又跪壓其頸部，血流不止，亞當大叫自己沒有反抗，其妻和旁人則要求警員停止打人。

亞當6月6日召開記者會抗議遭騎警毆打，導致甩掉4顆牙且持續頸痛，又稱其患有風濕關節炎的妻子亦受粗暴對待。他說：「因為我們是少數族裔，無人為我們發聲，每一趟都是我們的人錯，騎警一般都動用過分武力。」

騎警總監承認存在系統性種族主義

加拿大皇家騎警總監勒基（Brenda Lucki）最初稱，檢視個案後認為警員的行動「合理」。惟片段曝光後，她上周五承認「系統性種族主義是每個機構的一部分，包括加拿大皇家騎警」，「綜觀歷史和今天，我們並不總是平等地對待不同種族和原住民」。總理杜魯多同日對事件表示震驚，要求展開獨立及透明的調查，他又指出這不是單一事件，稱不能接受有色人種及原住民在警員出現時會感到不安全，認為必須改變這情况。

加拿大原住民僅佔人口5％，但繫獄者佔總數三分一；在羈押中死亡者，原住民亦佔三分一。一份調查報告顯示，近幾十年加拿大千多名原住民婦女和女孩的死亡，被認定是一場全國性的「種族滅絕」。

（路透社/紐約時報/中通社）