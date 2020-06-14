倫敦反種族極右爆衝突 互擲水樽放煙花

免趁亂滋事 倫敦圍封名人雕像

倫敦大都會警察廳事前聲明表示，倫敦仍因疫情未完全解封，請示威者切勿到倫敦，並改以另一種方式表達訴求，堅持示威的人則須謹遵規定，依從擬定遊行路線和集會場所，且於下午5時前散去。「黑人的命也是命」（BLM）主辦單位為免與極右團體和自稱保衛雕像、紀念碑的愛國人士起衝突，已提前一天於上周五（12日）舉行示威，並呼籲支持者周六不要參加任何反種族主義集會。不過，預料仍有數以千計人士按原計劃，由海德公園經特拉法加廣場遊行到國會。極右政黨「英國優先（Britain First）」等右翼團體在國會廣場和白廳部分地方集會，誓言要保護邱吉爾雕像。警方在白廳預設了屏障，以便分隔兩批民眾，但兩批約100人仍在特拉法加廣場相遇，雙方互擲水樽、罐頭和放煙花。

倫敦市方事前已用圍板封存起國會廣場上的雕像，包括英國戰時首相邱吉爾、印度「聖雄」甘地和南非總統曼德拉等，以免受到任何一方人士污損，此舉惹起爭議。印度裔內政大臣彭黛玲（Priti Patel）質疑市方做法等同「囚禁」邱吉爾，要求「解放」雕像。邱吉爾外孫、國會議員索姆斯（Nicholas Soames）形容封起其雕像是國家恥辱。

不過，市長簡世德（Sadiq Khan）堅持決定，說收到情報極右團體會乘機針對黑人和亞裔名人雕像，說：「我們從情報得悉，極右團體會來倫敦，表面上說要保護雕像。我們認為這些雕像可能成為暴力爆發點，我們擔心那些極右團體牽涉暴力、蓄意破壞，及與參加BLM運動示威人士起混亂。」

（衛報/BBC/每日郵報/獨立報）