CDC大型活動新指引：叫口號要戴口罩

新指引提到，在難以保持6呎社交距離或有跨區參與者的大型聚會，都有極高感染風險，籌辦活動者應考慮多項策略，包括定期廣播提醒參加者遵守防疫措施、限制參加者或座位數量至可保持社交距離的程度、重新配置泊車位以限制集合地點等，亦可只讓當地居民參與活動。隨着特朗普將於周六到俄克拉荷馬州塔爾薩市一個可容納1.9萬人的室內場地舉行競選集會，其競選團隊要求出席者簽署免責聲明，確保一旦有人感染新冠病毒，特朗普競選活動、場地或其他組織者毋須為此負責。

俄勒岡猶他宣布暫緩重啟計劃

另外，有重啟經濟活動的州份近日新增病例數目回升，得州和北卡羅萊納州的住院率上周五破新高，但兩州官員均表示其死亡率仍低於其他州份，會繼續解封；俄勒岡和猶他州則宣布暫緩重啟計劃。《華爾街日報》報道，白宮首席經濟顧問庫德洛上周五在私人視像會議上，向投資者表示部分地區病例回升的情况受控，不會出現新一波疫情。惟國立過敏與傳染病研究院總監福奇同日受訪時警告，若沒有穩固的追蹤接觸者制度，部分州份住院率暫時回升亦可能令疫情失控。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）