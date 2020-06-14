恢復競選撞黑奴解放日 特朗普讓步 舉辦城市曾發生屠殺黑人事件 被質疑帶侮辱性

特朗普即將重啟因疫情而暫停多月的大選競選活動，首站為俄克拉荷馬州。該州為最早解封的州份之一，特朗普上屆大選在當地以36個百分點的優勢大勝。集會原定6月19日舉行，當日適逢「六月節」（Juneteenth），該節日紀念得州在1865年6月遵從時任總統林肯頒布的《解放奴隸宣言》，成為全國最後一個正式解放黑奴的南方邦聯州。至於集會選址塔爾薩市（Tulsa），在1921年曾有白人襲擊當地有「黑人華爾街」之稱的商業區，導致多達300名黑人死亡，被視為美國史上最嚴重的種族暴力事件之一。

特朗普：沒意識到日子意義 押後1日

黑人弗洛伊德疑遭警暴殺死掀起「黑人的命也是命」運動下，今年的「六月節」尤受關注。身為牙買加和印度混血後裔的民主黨加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）批評一直被指有種族歧視傾向的特朗普，故意選擇敏感時間和地點重啟競選活動，說：「這不僅是向白人至上主義者獻媚，更是為他們舉辦回歸派對。」塔爾薩市「黑人華爾街商會」會長史密斯（Sherry Gamble Smith）亦表示，特朗普選擇在6月19日到當地，是「極為無禮，亦是一種侮辱」。黑人歷史學家兼詩人格林（CeLillianne Green）狠批此舉「近乎是褻瀆塔爾薩市民，亦侮辱六月節所象徵的自由觀念」。

總統提名演說日亦與黑人有關

面對輿論反彈，特朗普上周五晚在Twitter發文：「許多非裔美國人朋友和支持者，都建議我們考慮更改日期，以示對這個假期的尊重……為尊重他們的要求，我決定將集會改到6月20日周六舉行。」在霍士新聞上周五播出的訪問中，他聲稱沒意識到該日子的意義，又稱人們應正面地視當日集會為「慶祝活動」。

《紐約時報》引述共和黨消息稱，競選團隊在選定時間地點後才留意到6月19日的重要性，但決定繼續進行，並在與塔爾薩市活動場地落實合約前就公布日期。共和黨上周四安排特朗普正式接受總統提名的演說，於8月27日在佛羅里達州杰克遜維爾（Jacksonville）舉行，亦正好是當地「斧柄星期六」（Ax Handle Saturday）60周年。當年有黑人民權示威者到只供白人用餐的食肆靜坐，遭手持斧柄的白人襲擊。

另外，在各州紛紛禁止警員執法時使用鎖喉等手法之際，特朗普在霍士新聞訪問中表示，警員若須單獨制服疑犯或處於混戰，使用鎖喉可以理解，但「一般來說」還是應禁止警員這方法。紐約州長科莫上周五簽署一系列警務改革，包括將鎖喉列為C級重罪，最高可判入獄15年。

（路透社/衛報/紐約時報/BBC）