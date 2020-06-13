美媒：華府質疑中俄伊朗藉反警暴示威搞分化

DHS文件稱，上述國家藉機擴大與弗洛伊德之死及後續事件針對美國的批評，突顯美國政府「虛偽、腐敗、不民主、種族主義、侵犯人權」。其中俄羅斯官媒讚揚美國人以騷亂對抗美國「腐敗資本主義」的做法正當，形容為反抗美國帝國主義。伊朗官媒指摘美國官員對待國民的方式虛偽，嚴重侵犯人權，伊朗官員更要求展開國際調查。中國官媒及官員亦指，相比起美國就中國處理香港示威的聲明，美國對國內示威的反應虛偽。

BBC指蓋達同藉機宣傳招兵

BBC稱，蓋達在其新一期網上雜誌使用弗洛伊德死前的影像並配上Banksy的畫作，向美國示威者表達支持。該英語雜誌預言美國的政經制度不久便衰亡：「民主黨也幫不到你們，但我們可以。」

（美國廣播公司/BBC）