美媒：華府質疑中俄伊朗藉反警暴示威搞分化

【明報專訊】美國黑人男子弗洛伊德被壓頸致死事件，引發全美多地示威及騷亂，美國廣播公司（ABC）周四（11日）引述美國國土安全部（DHS）向執法部門發出的文件指出，美國的敵對國家如俄羅斯、中國和伊朗等接連以官方傳媒和社交媒體帳戶等，發表旨在製造分化及不和的內容，以加劇美國國內衝突，達到地緣政治目的。英國廣播公司（BBC）亦報道，蓋達亦利用事件向穆斯林及非穆斯林加以宣傳自己為「受壓迫者請命」的形象。
DHS文件稱，上述國家藉機擴大與弗洛伊德之死及後續事件針對美國的批評，突顯美國政府「虛偽、腐敗、不民主、種族主義、侵犯人權」。其中俄羅斯官媒讚揚美國人以騷亂對抗美國「腐敗資本主義」的做法正當，形容為反抗美國帝國主義。伊朗官媒指摘美國官員對待國民的方式虛偽，嚴重侵犯人權，伊朗官員更要求展開國際調查。中國官媒及官員亦指，相比起美國就中國處理香港示威的聲明，美國對國內示威的反應虛偽。
BBC指蓋達同藉機宣傳招兵
BBC稱，蓋達在其新一期網上雜誌使用弗洛伊德死前的影像並配上Banksy的畫作，向美國示威者表達支持。該英語雜誌預言美國的政經制度不久便衰亡：「民主黨也幫不到你們，但我們可以。」
（美國廣播公司/BBC）
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