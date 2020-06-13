Twitter刪17萬中國「打手」帳戶 圍繞疫情港局勢美警暴 發假資訊帶風向

Twitter表示，已關閉23,750個高度活躍的核心帳戶，它們主要以中文發文，涉透過刻意操控和協調的行動，宣揚「有利中國共產黨的地緣政治論述，同時推動有關香港政治局勢的誤導表述」。此外，另有約15萬個用作推動那些核心帳戶內容的「擴音器（amplifier）」帳戶被凍結。Twitter又稱，今次移除的帳戶與美國國務院此前發現、指與中國散布疫情假消息的帳戶無關。

Twitter及facebook去年8月已移除及暫停逾20萬個帳戶，認為有關帳戶獲中國政府支持，散播抹黑香港反修例示威活動的假資訊。分析顯示，今次新發現的帳戶與去年被移除的帳戶有關，其活動重心仍然是香港，但也有傳播涉及新冠疫情、流亡海外的中國富翁郭文貴、台灣和美國近期示威等的假消息。

疫情蔓延國際 文宣趨活躍

與Twitter合作研究這些帳戶的美國網絡政策研究機構「史丹福互聯網觀測站」（Stanford Internet Observatory）研究經理迪雷斯塔（Renee DiResta）表示，針對疫情的網絡宣傳行動自1月底疫情開始蔓延至中國以外地區時逐漸增強，並在3月達到高峰。她說，這些帳戶主要讚許中國處理疫情得當，同時也利用疫情挑撥美國和香港社運人士之間的對立。同樣參與分析的澳洲戰略政策研究所 （ASPI）稱，部分帳戶藉由美國政府暴力對付國內反種族歧視示威者的情况，與香港示威受鎮壓的情况類比，暗示香港無法依靠美國對抗中國。ASPI又稱，這些戶口面向的目標除了香港人，亦有海外華人，以延伸中共在海外的影響力。

華春瑩：中國是假信息最大受害者

中國外交部發言人華春瑩回應記者提問時，直言不清楚Twitter關閉帳戶依據，但認為將肯定中國抗疫等同虛假信息是站不住腳的。她指出，疫情爆發以來，國際上有一些人及一些勢力近乎瘋狂、歇斯底里地針對中國造謠抹黑，重申中國是虛假信息的最大受害者，呼籲國際社會加強協作，共同反對和抵制虛假信息。

另刪俄土兩國千計帳戶

Twitter周四也移除兩組與俄羅斯和土耳其政府有關的帳户，兩者都聚焦各自國內用戶，前者被刪除超過1100個帳戶，後者達7340個。土耳其總統埃爾多安的傳訊經理昨斥Twitter抹黑。

（路透社/法新社/CNN）