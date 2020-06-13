美7州病例急增 專家憂第二波疫情

美國周四新增2.2萬宗病例，雖然新增數目跟1個月前相若，但亞利桑那、阿拉巴馬、得州和加州的確診數目顯著增加，曾是重災區的紐約州和新澤西州的病例大減。紐約及新澤西州以外的州份出現新一波疫情惹投資者恐慌，導致美國股市周四大跌。

7個新增病例最多的州份每個都有逾800宗新症，其數目已佔全國新增病例約46%。佛州在24小時內新增1698宗確診，是單日最高紀錄，過去10日中有8日的每日新增病例都超過1000宗。加州單日新增3090宗確診，亦是單日最高紀錄。得州則再新增1826宗確診；過去7日平均新增確診接近新高。公共衛生專家關注，美國疫情數周前仍然似乎受控，但南部及西部的州分太快解封重啟經濟，令疫情可能再度爆發。

印度超越英國染疫人數排第4

另外，印度昨新增10,956宗確診，是單日新高，確診總數達297,535人，超越英國成為全球感染人數第四大國，僅次美國、巴西及俄羅斯。世衛總幹事譚德塞周四稱，第二波疫情的威脅真實存在，疫情仍有機會再次暴發，呼籲各國民眾不要掉以輕心。

（華爾街日報/金融時報）