參院軍委會通過邦聯將領基地改名

有關修訂由民主黨參議員沃倫提出，要求3年內為以南方邦聯將領命名的軍事基地改名，另外要求國防部將轄下其他以邦聯將領命名的資產，包括街道、軍機和軍艦改名，至於墓地上的邦聯標誌則可獲豁免。委員會的14名共和黨議員及13名民主黨議員透過口頭表決通過修訂。

《國防授權法案》決定國防部年度預算與政策方針，相關預算訂為7400億美元。目前尚未知修訂案能否通過參議院全院表決。雖然部分共和黨人表明對改名無異議，但路透社引述委員會幕僚透露仍有「棘手問題」待解決。共和黨籍的委員會主席伊諾夫（Jim Inhofe）亦對修訂表示憂慮，強調希望能由本地人決定軍事基地命名問題。

特朗普陷孤立

表明反對軍事基地改名的特朗普周四再於Twitter開火，以帶有種族意味的稱呼「寶嘉康蒂」（Pocahontas）（即迪士尼動畫《風中奇緣》中的印第安公主）指稱有原住民血統的沃倫，又斥其為「已落敗的總統參選人」，促共和黨參議員支持保留助訓練軍人戰勝兩場世界大戰的「顯赫的軍事基地」名稱。白宮此前表示，特朗普將否決該法案。

更改各地邦聯將領命名與清除相關紀念雕像的行動停滯多時，但近日因黑人弗洛伊德疑遭警員壓頸致死掀起全國反種族主義示威浪潮，令有關行動再獲動力，如多地政府表明會移除紀念雕像及禁止展示邦聯旗等。《紐約時報》稱，今次共和黨佔多數的參議院與特朗普在此問題上衝突，反映特朗普進一步陷入孤立。

（路透社/紐約時報）