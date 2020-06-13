Antifa被指幕後黑手 市長稱沒有證據

檢控文件提及極端右翼

西雅圖共和黨籍的電台清談節目主持卡爾森（John Carlson）在《華爾街日報》撰文，宣稱Antifa當地分會在Twitter公然表示「需要更多人帶槍」。霍士新聞主持漢尼蒂（Sean Hannity）也在晚間電視節目中，聲稱Antifa持械者守着佔領區。西雅圖市長辦公室聲明，沒有證據顯示有Antifa武裝分子在該市。

特朗普政府把各地反警暴示威和騷亂歸咎於Antifa，但從未提供具體證據。司法部長巴爾矢言打擊，可是聯邦執法機構也未有相關檢控。洛杉磯警方發言人說，沒有見到Antifa在該市策動有組織活動。明尼蘇達州警察長稱，沒有收到任何指涉Anifa等極端組織活動的官方情報。紐約市警方一度聲稱，州外無政府主義者在示威前秘密串聯策劃行動，但之後承認被捕者多屬沒有政治理念的紐約市民。

路透社審視涉及這波示威檢控的聯邦法院記錄，指出沒有明確指涉被告跟Antifa等左翼組織有關繫的證據，檢控文件亦沒有「反法西斯主義」之類字眼，反而有3人涉及右翼極端活動「boogaloo movement」。

（紐約時報/有線新聞網絡/路透社）