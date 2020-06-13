特朗普促奪回西雅圖 市長：你返地堡 市政府默許示威者立無警「自治區」

自治區一帶有酒吧、食肆和住宅，示威者6月1日由市中心遊行至國會山區，但遊行路線被該區警察封鎖，示威者連日回到當地跟警方對峙7日。警方有數晚發射催淚彈和胡椒噴霧，周日更有人駕車撞向人群後向示威者開槍，惹來民眾反彈。為緩解緊張，周一（8日）警員受命拆走東區國會山附近的路障並撤退，棄守鄰近的東區警署。示威者隨即佔據附近6條街區，稱為「國會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone，簡稱Chaz），估計目前約有500人留守。示威者在該區紥營，任何人均可發表相關議題的演說，並有分享詩歌、音樂和紀錄片等活動，有人提供免費飲食及醫藥品予駐紥示威者。

消防確保有流動廁所 警察總長不滿

《紐約時報》稱，自治區在市政府默許下運作愈見規模。消防署長周三在現場跟示威者聊天，又確保當地有流動廁所和衛生措施。西雅圖警察總長貝斯特（Carmen Best）周四發布短片，稱棄守警局並不是她的決定，對事態發展表示憤怒。她亦稱，商店被要求交錢換取保護，但未提供證據，後來補充未有人報案，但有關說法在社交網流傳。國會山商店聯盟則稱，並未收到有關報告。

特朗普周三晚在Twitter發文，斥那批示威者是「本土恐怖分子」、「醜陋的無政府主義者」，又指民主黨籍的西雅圖市長德坎（Jenny Durkan）和華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）為「激進左派」，並促他們「重奪」城市。他周四再發帖文說：「我們決不讓這在西雅圖發生。假如我們需要介入，會介入的……無論如何，將會搞妥。」

市長斥特朗普散播假消息

德坎周四下午的記者會上表示，大多數示威和平，斥特朗普散播假消息，說：「派軍入西雅圖，違憲違法。入侵西雅圖、分裂我市及煽動暴力的威脅，非但不受歡迎，而且不合法。」她此前曾在Twitter揶揄特朗普，叫他「為大家安全，返回你的地堡」，諷刺特朗普日前因為白宮外的示威而到地堡躲避。英斯利表示和平示威是美國人的基本權利。

示威無大台 信息似佔領華爾街

今次示威強調沒有領袖也沒組織，網上列出30個要求，包括解散市警隊、撤走在學校部署的警力和向受警暴所害的受害人賠償、要求華盛頓州及西雅圖搬走南方邦聯紀念物等。部分針對經濟社會公平的信息一如2011年佔領運動。2011年5月，西班牙示威者發動反緊縮佔領運動，同年9月17日的示威者在紐約發起「佔領華爾街」運動，以「1% vs 99%」為口號，針對金融機構及要求社會公義，獲多個城市響應，包括倫敦及香港等。佔領運動強調無組織及自發，持續1個月被警方清場結束。

（西雅圖時報/華盛頓郵報/紐約時報）