不滿查戰爭罪行 美制裁ICC

特朗普授權蓬佩奧進一步行動

行政命令授權蓬佩奧諮詢財長梅努欽後，可以凍結ICC僱員的美國資產，並阻止他們及親友入境美國。美國司法部長巴爾狠批ICC「誠信有問題」，只是不負責任的國際精英操控的政治工具。他又稱有理由相信ICC高層涉及貪污及行為不檢，又指控俄羅斯等外國可能操控ICC，但沒有提出證據。俄羅斯2014年吞併克里米亞，在ICC將之視為「佔領」後，俄羅斯2016年退出ICC。

ICC檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）2017年提出要求全面調查2003年至2014年在阿富汗的戰爭罪行，包括塔利班屠殺平民，以及美軍和中央情報局人員涉嫌虐囚及強姦等。在初步檢視顯示阿富汗有可能存有戰爭罪行後，ICC決定展開調查，惹來美國炮轟。特朗普政府去年已對ICC僱員實施入境限制，並取消本蘇達的簽證。ICC在2002年成立，主要調查戰爭罪行、種族清洗及反人道罪，但僅當成員國不能或不想起訴有關罪行時才有司法管豁權。阿富汗是ICC成員，但一直稱所有罪行應由當地審理。美國一直不是ICC成員。

（路透社/Politico）