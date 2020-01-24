不滿查戰爭罪行 美制裁ICC

【明報專訊】美國總統特朗普周四簽署行政命令，授權國務卿蓬佩奧進一步制裁涉及調查美軍阿富汗戰爭罪行的國際刑事法院（ICC）的僱員。特朗普同時就ICC的調查宣布「緊急狀態」，意味着可以就阿富汗戰爭罪行調查採取進一步行動。
特朗普授權蓬佩奧進一步行動
行政命令授權蓬佩奧諮詢財長梅努欽後，可以凍結ICC僱員的美國資產，並阻止他們及親友入境美國。美國司法部長巴爾狠批ICC「誠信有問題」，只是不負責任的國際精英操控的政治工具。他又稱有理由相信ICC高層涉及貪污及行為不檢，又指控俄羅斯等外國可能操控ICC，但沒有提出證據。俄羅斯2014年吞併克里米亞，在ICC將之視為「佔領」後，俄羅斯2016年退出ICC。
ICC檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）2017年提出要求全面調查2003年至2014年在阿富汗的戰爭罪行，包括塔利班屠殺平民，以及美軍和中央情報局人員涉嫌虐囚及強姦等。在初步檢視顯示阿富汗有可能存有戰爭罪行後，ICC決定展開調查，惹來美國炮轟。特朗普政府去年已對ICC僱員實施入境限制，並取消本蘇達的簽證。ICC在2002年成立，主要調查戰爭罪行、種族清洗及反人道罪，但僅當成員國不能或不想起訴有關罪行時才有司法管豁權。阿富汗是ICC成員，但一直稱所有罪行應由當地審理。美國一直不是ICC成員。