特朗普重啟競選被指種族主義

美國的新冠疫情在頭14周內有100萬人確診，6周後再進一步突破200萬宗。哥倫比亞大學國家防災中心主任雷倫勒（Irwin Redlener）認為，美國真正感染人數是已確認的數倍，但因缺乏檢測而隱藏。雷倫勒指他們只看到疫情的冰山一角：「我們因缺乏足夠檢測而（對掌握疫情）受阻，特別是在全美50州商戶正重開的時候。」

有國民警衛隊示威執勤後確診

黑人男子弗洛伊德之死觸發全美多個地方示威，同時令示威現場變成可能傳播新冠病毒的場所，有部分城市早前已出現「示威群組」感染，最新更證實首都華盛頓的國民警衛隊亦有成員在示威執勤後確診。國民警衛軍發言人因行動安全考慮拒絕透露確診人數，但指感染者來自應對白宮前及附近其他地區的反警暴示威的1700名國民警衛隊成員。

特朗普已決定重啟競選活動。特朗普的集會通常有逾萬人參與，因疫情自3月2日起暫停。團隊下周五舉行活動的俄克拉荷馬州是最早解封的州份之一，亦是特朗普2016年大選勝出州份，但近日亦有反警暴示威，包括下周五特朗普舉行集會的塔爾薩市。該市在1921年發生種族屠殺，黑人商戶及住宅被憤怒的白人破壞，被形容為美國史上單一最嚴重的種族暴力事件。特朗普曾批評反警暴示威者是暴徒，今次在紀念南部黑奴解放的6月19日「六月節」（Juneteenth）舉行競選活動，惹來爭議。特朗普團隊助手皮爾遜（Katrina Pearson）稱，作為解放黑奴的總統林肯的政黨，共和黨人以「六月節」為榮。拜登團隊成員馬歇爾（Kamau Marshall）則斥特朗普是種族主義者。

（衛報/法新社）