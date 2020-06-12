總理稱澳無奴隸制 史學家批不懂國史

近日有網民呼籲拆除殖民者、探險家等歷史雕像，包括發現澳洲大陸的英國探險家庫克船長（James Cook）的雕像，莫理森（Scott Morrison）對此表示反對，強調庫克不是奴隸販子，他雖承認澳洲有過殘酷的殖民歷史，但堅稱「澳洲從沒有奴隸制」。此番言論備受歷史學家及維權人士抨擊，指出有證據顯示原住民和數千奴隸從太平洋島嶼被帶到澳洲的甘蔗種植園工作。曾任聯邦議員的莫納什大學政治系教授斯通（Sharman Stone）也表示，澳洲文獻已記載有原住民奴隸，他們在珍珠業、漁業和畜牧業工作及任家傭。莫理森又反對移除澳洲首任總理巴頓（Edmund Barton）等白人領袖雕像。巴頓在起草國家憲法有重要角色，但該憲法被指無視原住民權益。

莫理森指激進左翼騎劫示威

莫理森批評示威者最初的動機是爭取「公平」，但現在這運動已被激進左翼人士騎劫推動其政治議程。他表示，這些示威活動違反社交距離規定，拖慢解除限制措施及阻礙經濟復蘇，認為示威者應被檢控。維多利亞省官員昨稱，新增8宗確診新冠肺炎個案中，其中一名男子曾出席周末的墨爾本示威集會。澳洲周五（12日）將舉行更多場未經許可的集會，悉尼所在的新南威爾士警方已表明會強硬執法，將驅散無許可集會，不合作者將被罰款1000澳元（約5370港元），若仍不離去會作出拘捕。

（衛報/路透社/9news）