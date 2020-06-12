西澳准礦企毁原住民遺址惹不滿 原住民受限協議無權反對

涉最少40遺址 部分逾萬年歷史

《衛報》澳洲版報道，必和必拓去年9月完成的考古調查報告指出，當地部分岩洞或在1萬至1.5萬年前就有人居住，並確定22處有文物散落，以及有石繪藝術的岩洞等，另有40個建築結構，相信是「潛在考古遺址」。礦場位於原住民班吉馬人（Banjima）的傳統土地上，他們2015年與必和必拓簽署土地使用協議，後者同意向他們提供財政利益，以及保育72個具文化意義的遺址，以換取他們支持開採鐵礦項目。

協議令班吉馬人無法公開提出對擴展項目的憂慮，而且在1972年西澳《原住民遺產法》第18條下，只有土地持有人或租賃人有權就開發項目提出上訴，傳統擁有者（traditional owners）則沒有。班吉馬人今年4月向西澳政府表示，他們認為項目用地中有86個遺址具遺產價值，表明不希望這些遺址受破壞，但亦意識到在第18條下無法作出正式反對。根據原住民文化物質委員會（ACMC）評估，其中40個達到成為受保護遺址的門檻。必和必拓去年的報告稱「避開該86個潛在的考古遺址實際上並不可行」。

西澳原住民事務部長懷亞特（Ben Wyatt）周四證實，他在5月29日批准有關項目，但稱任何協議都有可能變動，促必和必拓與班吉馬人合作，盡可能避免影響遺址。必和必拓周三聲明稱與班吉馬人合作良好，但翌日下午宣布在展開進一步科學研究和討論前，將不會干擾今次申請獲批地區。

有礦企炸4.6萬年歷史遺址掀民憤

必和必拓的對手力拓同樣為擴展鐵礦業務，在5月24日炸毁皮爾巴拉兩處原住民遺址，包括尤坎峽谷早於4.6萬年前就有人居住的岩洞，項目亦是在《原住民遺產法》第18條下申請，獲西澳政府批准。

事件觸發民眾不滿，力拓鐵礦業務行政總裁索爾茲伯里（Chris Salisbury）上周為此道歉。懷亞特在2018年提出檢視《原住民遺產法》，預料今年底最後一輪正式公眾諮詢。他指改革將終結第18條，並會要求土地使用者加強與傳統擁有者直接談判。

（衛報/法新社/悉尼先驅晨報）