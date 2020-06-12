Adidas行政團隊董事會沒黑人

體育品牌Adidas、Nike和Under Armour多年來都被部分員工投訴，指企業以黑人球星營銷、向黑人社群銷售商品，但公司管理層的有色人種或女性人數卻寥寥可數，例如Adidas的6人行政管理團隊和16人董事會之中均沒黑人。

Adidas黑人鞋類設計師阿蒙（Aric Armon）稱，公司聘用黑人是為幫助「跟黑人消費者聯繫」，但黑人員工難以晉升。

Adidas本周初宣布多項計劃，包括未來增聘人手中，黑人和拉美裔將會佔30%，又承諾未來5年為黑人學生每年提供50項大學獎學金等。不過部分黑人員工對公司仍感不滿，他們希望高層承認公司一直有種族主義和歧視，但Adidas的高層一直否認公司有種族歧視。去年8月由Adidas擁有的Reebok在波士頓總部舉行的全體員工會議上，Adidas人力資源主管帕金（Karen Parkin）就指種族主義是僅在美國討論的「噪音」，不相信品牌內有此問題。

Nike員工促公司公開道歉

Nike的行政總裁多納霍（John Donahoe）上周向員工發信，表示正成立專責小組研究公司如何切合種族多元化。Nike男裝產品助理設計師邦德（Julia Bond）上周去信公司的北美領導層，就品牌所存在及容許種族主義和歧視行為公開道歉。

（華爾街日報）