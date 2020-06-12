亞馬遜禁美警用人臉辨識系統一年

亞馬遜近日表明支持「黑人的命也是命」運動，除了在網站張貼「黑人的命也是命」標語，又在Twitter呼籲推動警隊改革，中止針對黑人的不公與暴力行為，惟因公司向警隊銷售旗下開發的人臉辨識系統、被指助長種族不公而惹來「偽善」批評。亞馬遜周三於博客發文，稱將暫停讓警方使用亞馬遜的人臉辨識軟件Rekognition一年，但其他民間機構仍可用該軟件追蹤人口販賣受害人或失蹤兒童等。文章又稱，亞馬遜曾提倡各國政府應加強管制人臉辨識技術應用，而近日美國國會亦就此有所行動，希望未來一年間讓國會有足夠時間落實合適監管規則，並將按要求提供協助。

Rekognition易認錯非白人

Rekognition於2016年推出，可與警方的隨身攝錄機配合使用，實時辨識可疑者身分，亦可與家用保安系統Ring的攝錄功能配合加強執法，但惹針對非白人質疑。亞馬遜公布Ring目前已與全美逾1300個警方部門合作，但拒絕透露使用Rekognition的警方部門數量。Rekognition軟件向來被人權組織批評為「強力的監控系統」，可能用於針對有色人種，侵害其權利，並產生不合比例的負面效應。美國公民自由聯盟（ACLU）2018年一項實驗顯示，軟件錯誤將28名國會議員誤認為被警方拘捕的罪犯，其中非白人錯誤率尤其高，顯示軟件存在種族偏見。

數碼權利組織Fight for the Future發言人格里爾（Evan Greer）批評，亞馬遜今次決定「與公關騷無異」，他認為人臉辨識技術對人類構成嚴重威脅，應當全面禁止使用。ACLU科技與公民自由總監奧澤（Nicole Ozer）亦呼籲亞馬遜作出更有意義的承諾，強調人臉辨識軟件對公民權利與自由的威脅不會在一年內消失，公司必須在完成全面規管前，停止讓執法人員使用該軟件，並停售加劇警方針對有色人種的同類軟件。她亦促其他科技公司效法。

IBM中止研人臉識別

另一科技巨企IBM周一（8日）亦宣布永久中止研發人臉識別技術，以免用於大規模監控或種族歸納，侵犯人權與自由，又指出需要檢視警用人工智能系統是否涉偏見，並討論是否應讓執法部門使用人臉辨識技術。

（衛報/CNN）