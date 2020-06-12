話你知：重建時期賦權黑人 白人至上主義反撲

美國第17任總統安德魯‧詹森（Andrew Johnson）在1865年5月公布其重建計劃，要求南方各州承認廢除奴隸制和強制勞役的憲法第十三條修正案，宣誓效忠聯邦並償還戰爭債務，但各州仍享有自行重建的權力。

當年的共和黨力主解放黑人，民主黨則代表南方利益。1867年，由共和黨人控制的國會通過重建法案，要求南方州份批准憲法第十四條修正案，才能重新加入聯邦。該修正案擴寬對公民身分的定義，確保昔日奴隸亦受憲法平等保護。

第十五條修正案亦在1870年生效，確保公民投票權不因「種族、膚色或昔日的奴隸身分」受限制。

南方一些州份在重建時代曾出現改革及黑人民權運動，更出現黑人官員，惹來白人反彈，3K黨等白人至上主義者在南方肆虐，至少有35名黑人官員被殺，民主黨重新控制南方，北方亦不再堅持改變南方，重建時期告終。有黑人歷史學家認為，1877年重建時代終結，不單是美國的悲劇，也是全球的悲劇。

（紐約時報）