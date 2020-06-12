荷李活經典政治不正確 加註釋滅火

《亂世佳人》史觀偏頗 美化蓄奴

《亂世佳人》對內戰歷史的敘述流於偏頗：南方蓄奴文化是美好的，內戰起因只是北方妒忌南方富庶；女主角慧雲李的黑奴既忠心又快樂，至於內戰後解放的自由黑人則是壞蛋，老是謀着白人的財產和女人；白人至上組織3K黨則被描述成捍衛白種女性尊嚴的騎士組織。類似對內戰歷史的詮釋在20世紀初並不罕見，1915年的默片《國家的誕生》（The Birth of a Nation）在這方面尤其臭名昭彰，學者普遍認為該片的史觀有問題，但仍是電影史不可或缺的一頁。

除了史觀外，荷李活的種族問題向來是焦點所在，電影圈黑人代表不足，電影製作早年規定亦嚴格奉行種族隔離，不少有才華的黑人都難以在電影中當要角。在《亂世佳人》憑保母一角成為首奪奧斯卡的黑人演員Hattie McDaniel是有才華的演員，也被迫增肥和將黑皮膚弄得更黑以符合白人心中的黑人形象。到了1960年代民權運動，一些現時不可接受的種族用語仍然可見於電影，即使1967年探討跨族婚姻的電影Guess Who's Coming to Dinner當年如何創先河，片中對白依舊使用negro及nigger。

下周或再上架 片前加學者介紹

應該如何處理這些過時種族觀念電影？自由派作者哈里斯（Mark Harris）認為HBO Max將《亂世佳人》下架是比空洞姿態更糟的舉動，既無助種族問題討論，也有試圖改寫美國劣迹斑斑的文化歷史之嫌，並非前進之途。近年不少電影學者探討黑人如何被主流文化邊緣化，重新發掘被遺忘的歷史，豐富世人對電影的認識。這似乎是對待這些電影的正確方法。《華盛頓郵報》昨引述消息報道，《亂世佳人》最快下周會重新上架，但片前會加插一段黑人學者的介紹，探討電影的描述是否準確以及電影對內戰史的描述會有何問題。

明報記者