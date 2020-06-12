清算黑歷史 美邦聯色彩基地倡改名 軍方稱可討論 特朗普反對

【明報專訊】因黑人男子弗洛伊德遭警壓頸後死亡而引發的消除種族主義象徵的浪潮在美國全國蔓延。有輿論要求將一些以支持蓄奴的南方邦聯將領命名的軍方基地改名，國防部高層陸續表明可以討論，惟總統特朗普周三（10日）直言「不會考慮」改名，又稱這些設施是「偉大的美國遺產」一部分。事件勢令美國種族文化戰火上澆油。
10基地處特朗普大選關鍵州份
由支持蓄奴的美國南方州份建立的邦聯（Confederate），與主張廢除奴隸制的北方聯邦（Union）於1861至1865年間掀起戰爭。雖然南方邦聯最終戰敗，但部分代表人物仍用於為建築物與街道等命名，包括最少10個著名軍方基地，如北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）、得州的胡德堡（Fort Hood）、喬治亞州的本寧堡（Fort Benning）等。有關基地全位於南方州，是曾助特朗普贏得2016年總統大選的關鍵，亦成其連任選戰的爭票目標。不少論者認為，有關命名會喚起種族主義歷史，促重新命名。
內部決定 軍方原對更改有保留
現時美軍軍事基地的名稱是由軍方部門內部決定，毋須經國會或白宮批准，2015年曾有改名的討論，但軍方有保留，時任陸軍准將弗羅斯特（Malcolm B. Frost）便稱，有關基地的命名是基於「和解的精神而非分裂」。惟近日反種族主義示威潮席捲全國下，國防部官員周一（8日）表示，防長埃斯珀及美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）就有關討論重新命名問題「持開放立場」，但強調所有軍方設施都是以對美軍歷史有重要位置的軍人命名，不代表其意識形態。
美國有線新聞網絡（CNN）引述國防部官員稱， 美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）「全面支持有關討論」，又稱雖然麥卡錫相信自己有權力單方面為軍事基地改名，但認為有需要與白宮、國會及地方政府諮詢。
特朗普周三則表明反對改名，他在Twitter稱，以南方邦聯將領命名的軍事設施是「偉大的美國遺產」，代表勝利與自由，其政府「絕不會考慮」為其改名，強調美國歷史「不容竄改」。白宮發言人亦稱，特朗普認為為軍事基地改名「絕對不切實際」，如國會試圖藉由立法強行改名，特朗普或將拒簽相關法例。
清除邦聯象徵的行動續在各級機構興起。美國海軍上周五（5日）宣布，已下令撤走所有海軍設施中公開展示的邦聯旗，包括個別軍官的辦公室中或船艦車輛上的邦聯旗圖案，以支持軍隊的核心價值。國會眾議院議長佩洛西周三亦呼籲移除國會山莊內11座與邦聯有關的雕像，形容為以殘暴方式達至種族主義目標的人物立像，是侮辱美國民主自由等理想，強調雕像是向仇恨致敬，而非歷史遺產。全國運動汽車競賽協會（Nascar）周三亦宣布，將禁止在協會舉辦的賽事中展示邦聯旗。
多地示威者則不斷破壞邦聯雕像。弗吉尼亞州首府里士滿市（Richmond）示威者周三將前邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）的雕像拉倒。新罕布什爾州的樸茨茅斯亦有示威者推倒最少4座邦聯紀念碑。發現美洲「新大陸」的歐洲探險家兼殖民者哥倫布亦受攻擊，波士頓一座他的雕像周二深夜遭斬首，弗吉尼亞州周二亦有一座8呎高哥倫布銅像被拉倒並丟進附近的湖中。
軍方高層認做特朗普「布景板」不當
另外，美軍參謀長聯席會議主席米利昨稱，本月1日跟隨特朗普步行至教堂並不恰當。特朗普當日出動軍人驅散和平示威者後，步行至教堂並拿起聖經拍照，事件引起極大爭議。米利承認，事件製造了「軍方涉足國內政治的印象」。