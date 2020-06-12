清算黑歷史 美邦聯色彩基地倡改名 軍方稱可討論 特朗普反對

10基地處特朗普大選關鍵州份

由支持蓄奴的美國南方州份建立的邦聯（Confederate），與主張廢除奴隸制的北方聯邦（Union）於1861至1865年間掀起戰爭。雖然南方邦聯最終戰敗，但部分代表人物仍用於為建築物與街道等命名，包括最少10個著名軍方基地，如北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）、得州的胡德堡（Fort Hood）、喬治亞州的本寧堡（Fort Benning）等。有關基地全位於南方州，是曾助特朗普贏得2016年總統大選的關鍵，亦成其連任選戰的爭票目標。不少論者認為，有關命名會喚起種族主義歷史，促重新命名。

內部決定 軍方原對更改有保留

現時美軍軍事基地的名稱是由軍方部門內部決定，毋須經國會或白宮批准，2015年曾有改名的討論，但軍方有保留，時任陸軍准將弗羅斯特（Malcolm B. Frost）便稱，有關基地的命名是基於「和解的精神而非分裂」。惟近日反種族主義示威潮席捲全國下，國防部官員周一（8日）表示，防長埃斯珀及美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）就有關討論重新命名問題「持開放立場」，但強調所有軍方設施都是以對美軍歷史有重要位置的軍人命名，不代表其意識形態。

美國有線新聞網絡（CNN）引述國防部官員稱， 美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）「全面支持有關討論」，又稱雖然麥卡錫相信自己有權力單方面為軍事基地改名，但認為有需要與白宮、國會及地方政府諮詢。

特朗普周三則表明反對改名，他在Twitter稱，以南方邦聯將領命名的軍事設施是「偉大的美國遺產」，代表勝利與自由，其政府「絕不會考慮」為其改名，強調美國歷史「不容竄改」。白宮發言人亦稱，特朗普認為為軍事基地改名「絕對不切實際」，如國會試圖藉由立法強行改名，特朗普或將拒簽相關法例。

清除邦聯象徵的行動續在各級機構興起。美國海軍上周五（5日）宣布，已下令撤走所有海軍設施中公開展示的邦聯旗，包括個別軍官的辦公室中或船艦車輛上的邦聯旗圖案，以支持軍隊的核心價值。國會眾議院議長佩洛西周三亦呼籲移除國會山莊內11座與邦聯有關的雕像，形容為以殘暴方式達至種族主義目標的人物立像，是侮辱美國民主自由等理想，強調雕像是向仇恨致敬，而非歷史遺產。全國運動汽車競賽協會（Nascar）周三亦宣布，將禁止在協會舉辦的賽事中展示邦聯旗。

多地示威者則不斷破壞邦聯雕像。弗吉尼亞州首府里士滿市（Richmond）示威者周三將前邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）的雕像拉倒。新罕布什爾州的樸茨茅斯亦有示威者推倒最少4座邦聯紀念碑。發現美洲「新大陸」的歐洲探險家兼殖民者哥倫布亦受攻擊，波士頓一座他的雕像周二深夜遭斬首，弗吉尼亞州周二亦有一座8呎高哥倫布銅像被拉倒並丟進附近的湖中。

軍方高層認做特朗普「布景板」不當

另外，美軍參謀長聯席會議主席米利昨稱，本月1日跟隨特朗普步行至教堂並不恰當。特朗普當日出動軍人驅散和平示威者後，步行至教堂並拿起聖經拍照，事件引起極大爭議。米利承認，事件製造了「軍方涉足國內政治的印象」。

（紐約時報/CNN/BBC）