歐盟擬建議成員國7．1對外重開邊境

是否要放寬為了遏止疫情蔓延而實施的禁令取決於各國政府，博雷利稱歐盟會建議「逐步及局部地解除」禁令。歐盟成員國已開始放寬歐盟區內非必要的跨境限制，目標是6月15日恢復自由旅行，而過去的周末，27國內政部長同意協調對神根區、英國和歐盟區以外的遊客逐步重新開放。不過歐盟主管內政事務的執行委員約翰遜（Ylva Johansson）上周表示，並非所有國家都同意重新開放的標準，因部分國家比其他成員國更迫不及待。像是經濟高度仰賴旅遊業的希臘，已宣布將從6月15日起對多國重啟空域，包括非歐盟成員國如澳洲、中國與韓國。

首指摘中國涉發布疫情假消息

另外，歐盟計劃展開應對大量假消息的計劃，歐盟官員首度指摘中國涉嫌在歐盟內展開發布疫情假消息的行動。歐盟稱中國與俄羅斯在歐盟內以致全球，正展開有針對性的干預行動和假消息行動。歐盟委員會副主席堯羅娃（Vera Jourova）稱，如掌握證據，就不應迴避點名指摘。她指過去時日看見有大量貶損歐盟民主和抗疫效率的敍述，例如聲稱在前蘇聯共和國有秘密的美國生物實驗室，她指相關言論出於親克里姆林宮的媒體，以及中國官員和官方媒體。

（中央社/衛報）

（抗疫新階段）