美解封後反彈迹象 14州新增確診新高

疫情往鄉郊蔓延 專家憂難追蹤

美國截至周二有近200萬人感染新冠病毒，超過11萬人死亡，每日新增病例從4月約3萬人降至約2萬，主因是紐約州和新澤西州這些重災區情况改善，但《華郵》的統計數據顯示，新確診病例百分比最高的地方，現在來自人口較少的地區，特別是來自人口少於6萬的縣。例如俄勒岡州的林肯縣人口少於5萬，但每日平均有20宗新病例。有醫療專家憂慮這些資源相對缺乏的地方，難以追蹤新病例。

報道稱，雖然密西西比、南卡羅萊納和佛州等地的平均每日感染率上升，但當局的封城限制仍只屬輕至中等，例如佛州第2階段解封下酒吧和劇院都可接待顧客。另外，過去兩周不論大城市或小鎮都有民眾參加反警暴遊行或集會，衛生官員警告大量人群擠在一起會導致傳播增加。

另外，數據顯示9個州份的確診住院人數，自5月25日「陣亡將士紀念日」起急升。例如屬全美最早一批解封州份的得州，截至周二下午的確診住院人數有2056人住院，周一則有1935人住院，已連續兩日破紀錄，自陣亡將士紀念日起增加36%。亞利桑那州過去數日的確診住院人數亦破頂，周二有1243人住院，較陣亡將士紀念日的833人多49%。

報道稱，數據已否定了有分析認為，確診數目上升只是因為檢測數量增加所致的說法。

抗疫主將警告疫情未完

美國疫情重災區已陸續解封，但福奇警告疫情未完。他周二（9日）指新冠病毒符合他最嚴重的疫情憂慮，因病毒由動物傳人，容易透過呼吸傳播，死亡率亦高，形容疫情是他有過的最差噩夢。福奇認為，新冠病毒疫情沒可能像過往的冠狀病毒一樣自行減退，所以必須有疫苗。

（衛報/華盛頓郵報/金融時報）

（抗疫新階段）