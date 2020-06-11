「職業兩極化」 中等技術危危乎

「失業型復蘇」職位未同步反彈

蕭展邦與蘇黎世大學經濟學家賈莫維奇（Nir Jaimovich）2012年發表論文，探討美國過去30年的經濟衰退，發現出現「職業兩極化」（job polarization）及「失業型復蘇」（jobless recovery）的現象互相關連，這意味着創造就業再也不是經濟復蘇的必然後果。所謂「職業兩極化」即需要中等技術的中等薪酬職位流失，職位增加只集中在高薪及低薪工種；「失業型復蘇」指的是經濟景氣回升，工作機會卻未見反彈。論文提到，1970、1975及1982的衰退，職位在谷底後6個月內便增長；不過1991、2001及2009年的衰退則相反，雖然其他經濟活動指標都顯示增長，但職位卻未見增加；1991年衰退谷底過後職位還要繼續流失18個月才反彈，1996年衰退更要5年才回到衰退前的水平；2001年谷底後職位還要繼續24個月持續減少，直至2009年衰退前仍未恢復。

過去經濟學家認為「職業兩極化」是隨着科技進步的大趨勢，不過，蕭展邦及賈莫維奇卻發現，中等職位流失其實集中在經濟衰退期。經濟衰退期消失的大部分是只處理有限任務、有規則可跟的「常規」工作。隨着機械及科技發展，這些工作更易被大規模自動化。他們進一步指出，這些往往都是中等薪酬的工作，不止是從事製造業的藍領，在辦公室負責行政支援的白領亦受影響，以致「職業兩極化」。

41%受訪企業投資加速自動化

雖然失業率高企時，短期內勞工成本會下降，但蕭展邦解釋：「經濟活動蕭條時，留住工人的好處很低。經濟衰退亦是一個好時機，去承擔安裝新技術的啟動成本，長遠而言將帶來回報，今次衰退尤其如是，因為人類互動帶來的病毒傳播成本提升。」

安永會計師事務所曾訪問45國逾2900名企業高層，並於3月底發表報告，其中41%受訪者表示正投資加速自動化。

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