自動化成習慣 打工仔加快失飯碗 疫下改變真人接觸價值 機械「缺點」成優點

明報記者 陳籽穎

早在疫情爆發前，日常生活中就不難找到自動化的痕迹，例如餐廳供自助點餐的觸控式屏幕、超市自助收銀站等，這些設備在疫情下更有助減少人與人接觸。在疫情間採用新機械的例子亦比比皆是，如新加坡有「機械犬」在公園提醒民眾保持社交距離。各地都有醫院開始用機械人協助消毒及送餐等重複性質工作，讓醫護人員更專注護理服務，同時降低前線工人染疫風險。比利時公司ZoraBots所研發的機械人能說逾53種語言，它們會掃描二維碼，檢查到醫院看診者事先在網上填寫的問卷，然後為他們度量體溫，並檢查其戴口罩的方式是否正確。除了在比利時，這款機械人亦已出售至法國、美國以至盧旺達等地。

不同功能機械人大派用場

英美亦有地區試用科技公司Starship Technologies研發的小型自動車送外賣和雜貨，包括美國弗吉尼亞州費爾法克斯市。當地經濟發展部門主管布魯諾（Christopher Bruno）指出，該市實施封城後即採用有關技術。他認為若沒有今次危機，人們或會對採用該技術感遲疑，正式審批新業務一般需時6至10個月，但今次只花了一周半時間就完成相關程序。美國研發自主移動機械人（AMR）的公司Fetch Robotics亦指出，倉庫和配送中心在疫情下需以更少工人應付更多工作，其客戶過去幾周開始更依賴機械人，工人因生病、必須留家照顧孩子或擔心健康等因素不能上班，而「AMR沒有這些問題」。

消費者要求改變 服務業有危機

英國國家統計局（ONS）曾分析2017年國內2000萬人的工作，並於去年3月發表報告，指其中7.4%有較高機會被機械取代，相當於150萬人。受封城令衝擊，多地失業率達到近年新高，令人更關注自動化會否成為新常態一部分，取代真人勞工。曾撰書分析自動化和人工智能的美國科技作家福特（Martin Ford）認為，疫情必定會加快自動化趨勢。他向本報指出，需繼續保持社交距離是一大問題，在工廠這類人手密集的環境，自動化有助減少工人數量。

他預料服務業將最受影響，又指過往懷疑服務業自動化的人，通常會提出「大眾重視人與人之間的接觸」，但疫情已改變大眾如何看待真人接觸的價值，「只要病毒仍然活躍，任何能改善社交距離、衛生或排除接觸的措施都是一大優勢。這將持續一段時間，足以在一定程度上永久改變許多消費者喜好」。

專家：創意工種最能避免「淘汰」

自動化為勞工市場帶來的前景並非全然悲觀，羅兵咸永道會計師事務所2018年發表的研究估計，人工智能等技術將令英國在未來20年流失700萬份現有工作，同時創造約720萬個新崗位，惟影響視乎行業，例如製造業及運輸業等仍是失多於得。上述提及的英國國家統計局研究亦指出，婦女、兼職及剛投身社會的年輕人最易受自動化影響，帶來加劇薪酬不平等和社會不公的隱憂。福特認為，要避免受工種自動化影響，最好是從事本質上講求創意，或需建立人際關係的工作，如心理學家和護士等，另外就是講求技巧、流動性、在不可預測的環境中解決問題的工作，如電工等。

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