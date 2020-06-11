「出兵平亂」分歧 特朗普欲炒防長遭勸止

報道引述知情官員稱，特朗普上周詢問幾名顧問對他與埃斯珀分歧的看法，並打算當日就解僱埃斯珀，但顧問認為目前難有合資格人選可馬上接替防長一職，並指出大選臨近若國防部沒有確定的防長人選，將對多次吹捧自己致力重建軍隊的特朗普不利。顧問又稱，現時改組內閣不值得，且埃斯珀在處理大多數國家安全問題富有經驗，亦支持特朗普退出《開放天空條約》。報道引述一名官員說：「那是糟糕的一天，總統幾乎對他（埃斯珀）失去信心，但最終仍決定讓埃斯珀留任。」

埃斯珀失望 一度欲遞信辭職

不過，官員們透露埃斯珀當時也意識到特朗普的不滿，加上對雙方在軍隊角色上的分歧感到失望，曾準備遞信辭職，但同樣被幕僚和其他顧問勸阻。

埃斯珀是特朗普自2017年上任以來第4任國防部長。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）上周曾表示，若總統對埃斯珀失去信任，大家將會知道，但幾天後麥肯內尼口風轉變，稱讚埃斯珀在確保美國街頭治安及保護人民上發揮重要作用。

（華爾街日報）