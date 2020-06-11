特朗普稱老翁扮跌陷害警 共和黨人同批

質疑Antifa奸細 被批愛好陰謀論

特朗普周二將矛頭指向75歲社運人士古吉諾（Martin Gugino），在Twitter寫道：「被警察推跌的水牛城示威者可能是Antifa的奸細。75歲的古吉諾被推開前，似乎在掃描警察通訊設備，目的是讓設備失靈。我看了（右派傳媒）One America News Network，他跌得比被推的力度重……這會不會是設局陷害？」古吉諾上周四被推跌，後腦着地現仍留院，兩名涉事警員被控襲擊。

右派電視頻道One America News Network的報道聲稱有新影片顯示古吉諾利用裝在手機內的警察追蹤器，試圖掃描警方的通訊設備，稱這是Antifa常用的伎倆，但報道沒有提供證據。該頻道2003年由加州一名商人創立，總部設在聖迭戈，於2016年大選力挺特朗普。

紐約州長籲特朗普「展現點人性」

該陰謀論帖文發布後，紐約州民主黨州長科莫（Andrew Cuomo）指摘有關內容是全是揑造，又呼籲特朗普「展現一點人性」，「你認為他（古吉諾）頭部流的血也是做戲嗎？」批評特朗普應言論不負責任，認為他應道歉。

一些共和黨人亦抨擊特朗普的指控。在小布殊時代擔任白宮新聞秘書的弗萊舍（Ari Fleischer）在Twitter說：「從政治來看，總統愛好散播陰謀論將會毁了他。這是鹵莽的行為。他不知道何時應停止。」參議院共和黨第二號人物、南達科他州參議員圖恩（John Thune）說：「這是嚴重的指控，只能在有事實及證據時提出，但我仍未看到。」猶他州參議員羅姆尼亦對帖文表示震驚。不過，也有不少共和黨參議員迴避回應特朗普的指控。

面對輿論支持改革警隊，加上特朗普威脅出兵平亂等煽動言論，共和黨人除了跟特朗普立場保持距離外，周二也表示正就改革警隊草擬立法，回應族種歧視和警暴問題。民主黨日前已在國會提出改革警隊議案。

（紐約時報/華盛頓郵報）