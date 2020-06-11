利益趨同 中俄北極合作增

西方忌憚 視作聯盟

中國在2013年成為北極理事會13個觀察員國之一，但當時俄國和加拿大作為在北極實際控制領土最多的國家都曾表達反對，並對進一步開放理事會感憂慮。俄國在2012年亦曾阻止中國船舶在北海航道營運，導致中方一度暫停第五次北極考察的研究活動。中俄合作其後出現明顯變化，俄國企業Novatek在2013年跟中國石油天然氣集團成立合資企業，資助亞馬爾液化天然氣項目，翌年俄國因吞併克里米亞受國際制裁，項目的其他合作伙伴如埃克森美孚（ExxonMobil）等相繼退出，令莫斯科更加轉向北京。現時中國佔該項目29.9%的股份，雙方都將其譽為中俄北極能源合作的基石。

中俄在2017年亦首度提出共建「冰上絲綢之路」，被視為推進中俄在建設北極基建方面的投資和合作，以沿着北海航道支援商業運輸和資源勘探。Novatek、俄國國有航運公司Sovcomflot、中遠海運集團和中國絲綢之路基金去年亦簽署協議，聯手從北極運輸液化天然氣。英國下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）上周四表示，中俄在北極地區應被視為一個聯盟，又憂慮「中俄作國際業務的方式會跟西方分裂」。

多國因疫情減本年南極研究

另一方面，受到新冠病毒肺炎疫情影響，澳洲和新西蘭等國家都宣布將大幅削減今年的研究計劃，以免將病毒帶到尚未有確診病例的南極。美國國家科學基金會（NSF）亦表示，疫情「無疑會影響下一個考察季節」。惟中國上海有公司在4月仍訂購號稱是有史以來最大的南極磷蝦拖網漁船，俄國在當地的研究活動亦持續。

（The Diplomat/Politico/The Atlantic）