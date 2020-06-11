美擬建兩極破冰船隊 被指挑戰中俄 研用核動力可能 配武器「抵禦鄰近競爭者」

提出本土海外建兩極支援基地

特朗普以「維護美國在北極和南極地區的國家利益」為題，向國務院、國防部、能源部及國土安全部等部門發出備忘錄，要求有關部門審視破冰船隊購置計劃，並於60天內提交報告。內容包括探討中型破冰船可執行的國家及經濟安全任務，如勘探和開發資源、鋪設並維護海底電纜等，以及由重型破冰船執行會有何不同，從而確定破冰船的最佳數量和類型。備忘錄亦提出在美國本土和海外各建兩個支援基地，要求有關部門就地點提出建議，外界預料最少一個會設於阿拉斯加。

美國海岸防衛隊早有計劃建造重型及中型破冰船各3艘，包括去年4月與造船商VT Halter Marine簽署價值逾7.4億美元（約57.7億港元）的合約，預料首艘破冰船2024年完成，今次勢加快項目進度及擴大其規模。備忘錄亦指示有關部門，評估未簽約的破冰船擴大運作的能力，尤其是支援國家安全目標，並探討建造核動力破冰船的可能，以及評估「足以抵禦鄰近競爭者威脅的防禦武器」。海岸防衛隊司令楚孔夫特（Paul Zukunft）2017年曾表示，新破冰船應配備反艦巡航導彈以抵禦中俄。

美國現役破冰船包括已服役44年的重型「極地星」號（Polar Star），以及中型「希利」號（Healy），兩者均預料在2029年前停用。相比下，俄羅斯最少有40艘破冰船，亦是目前全球唯一營運核動力破冰船的國家。核動力破冰船幾乎毋須補給燃料，可作極長程航行，適合在北極地區運作。中國雖無北極海岸線，但亦通過資助各種基建項目涉足北極資源業務，目前有最少4艘破冰船。

美現有兩破冰船 規模約為俄1/20

隨着氣候變化令海冰融化，極地資源和戰略價值備受各國關注，尤其是北極地區開通的新航道有助縮短航運時間達20日，加上礦物資源和石油天然氣資源豐富，近年成多國角力場。俄羅斯總統普京2017年曾表示，估計北極地區的礦產資源價值達30萬億美元（約234萬億港元）。美國地質調查局（USGS）估計，北極的石油和天然氣儲量，分別佔全球未開發總量的13%（900億桶）和30%。該國亦在破冰船上作巨額投資，確保北海航道每年能盡可能長時間通航，並計劃部署武裝的破冰巡邏艦。至於南極，則主要是礦物和漁業。

備忘錄亦提出在新艦隊建成前，相關部門可考慮向合作伙伴國家租借破冰船，作為短中期的過渡措施。有分析認為，芬蘭、加拿大和瑞典3國最有可能，其中芬蘭現有7艘破冰船，加拿大和瑞典各有6艘。

（衛報/Defense News）