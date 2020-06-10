金與正定調 朝鮮視韓為敵切斷通訊

分析：為美朝談判爭籌碼

公報稱，朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲和黨中央第一副部長、領袖金正恩妹妹金與正周一（8日）在對韓工作部門會議上表示，「應把對待韓國的態度徹底轉為對待敵人的方式」，決定要讓「這些叛國賊和賤民為自己的罪行付出代價，就從完全切斷所有溝通和聯絡管道開始」。公報指出，朝方將於周二中午起斷絕並廢除透過兩韓聯絡辦公室維持的的通訊聯絡線、朝韓軍方東西海通訊聯絡線、朝韓通訊試驗聯絡線、以及朝鮮勞動黨中央總部和韓國總統府青瓦台之間的熱線。公報又批評韓國縱容「脫北者」向朝鮮散播反朝傳單，默許其對朝鮮的敵對行為，令兩韓關係「陷入災難」，稱朝鮮的結論是無必要與韓國政府當面對談，警告今次措施只是首階段報復行動，韓方須付上沉重代價。

朝無接電話 2018年恢復後首次

兩韓聯絡辦公室自2018年9月啟動後，雙方人員每日均會於早上9時及下午5時各通電話一次，但韓國統一部表示，韓方周一早上致電時朝方人員沒有接電話，雖然傍晚雙方曾通話，但到昨晨朝方再次無回應。統一部稱韓朝之間的通訊熱線是兩韓溝通的基本途徑，應根據協議維持。韓國國防部亦稱，朝方未有接聽軍事熱線的常規電話，為2018年熱線恢復後首次。

脫北者與維權人士長期在邊境發放氣球將批評金正恩的反朝傳單空投朝鮮，惹朝鮮不滿。上周四（4日）金與正一度強硬要求韓國政府採取行動阻止，否則將廢止金剛山觀光特區發展計劃、拆除開城工業園區、廢除兩韓軍事協議，並關閉兩韓聯絡辦公室。

曾稱不滿脫北者播傳單

韓國東國大學朝鮮研究專家金容鉉教授稱，朝鮮最新動作與朝方對兩韓關係停滯的不滿，以及藉由攻擊韓方團結國民的立場相符，亦可能反映出朝方苦於應對新型冠狀肺炎疫情及國內經濟問題，認為有必要行動加強國民對金正恩政權的忠誠。北韓大學院大學校教授梁茂進認為，朝鮮與韓國及美國就無核化等問題談判至今得益欠奉，今次行動似是對此情况的回應。

（路透社/韓聯社）