世衛轉軚：無病徵傳播多未知數

世衛流行病學家科霍夫（Maria Van Kerkhove）周一在記者會上稱，許多追蹤感染的國家辨識出無病徵病例，但未發現這些病例導致進一步傳播，稱無病徵患者傳播疫情的情况「非常罕見」。聲明引起不少專家質疑，認為當各國政府試圖解封之際，了解輕症及無病徵患者的傳播風險尤其重要，世衛的說法可能會誤導各國政府。 美國不少保守派已立即抓着世衛的聲明，指人們不用再戴口罩及實行社交距離。

世衛周一亦表示，縱使歐洲情况好轉，但全球疫情正惡化，中美洲還沒有達到高峰，呼籲各國繼續抗疫。世衛總幹事譚德塞指出，周日（7日）全球新增確診個案超過13.6萬宗，為疫情爆發以來最大單日增幅，當中近75%來自10個國家，大部分在美洲和南亞地區。他敦促疫情好轉的國家勿自滿和鬆懈。

日增千例 莫斯科解封惹質疑

另外，俄羅斯昨新增8595宗新冠病毒確診個案，累計逾48萬宗，超過6000人死亡。但疫情重災區首都莫斯科，昨日新增1572宗病例之下仍按計劃解除封城措施，被批評過早解封。

（華盛頓郵報/法新社/路透社）

（抗疫新階段）