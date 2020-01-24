17國封城措施 救310萬人命5億人免感染

英國倫敦大學帝國學院的研究對象包括奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、意大利、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英國，這些國家截至5月初有近13萬宗死亡病例。研究人員利用傳染病模型估計，若無居家令和暫時關閉商店等措施，這些國家截至5月4日或有320萬人因疫情死亡，換言之抗疫措施拯救了近310萬人性命。

專家警告未來兩月爆第二波

報告又指若沒有封城措施，疫情現時或已將近結束，因為有太多人受感染，例如英國或會有七成人染疫，從而達至群體免疫。研究人員估計，實際上全歐洲現時最多只有4%人口受感染，有份撰寫報告的巴特（Samir Bhatt）警告，目前仍是「這場流行病的開始」，隨着人口流動回升，接下來的一至兩個月內或面臨第二波爆發的風險。

美國加州大學柏克萊分校的研究亦有類似結論。研究人員利用計量經濟模型（econometric model），分析居家令、停課和旅遊限制等防疫措施，在中國、美國、法國、意大利、伊朗和韓國如何改變病毒傳播。通過對比實施措施前後的感染率，他們推算防疫措施在這些國家有效避免約5.3億人染疫，其中中國約為2.85億人，美國則為6000萬人。

（華盛頓郵報/BBC）

（抗疫新階段）