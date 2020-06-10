紐國專家倡「旅遊氣泡」包括香港

紐總理：正草擬開放旅遊框架

新西蘭周一（8日）宣布戰勝新冠疫情，在全國沒有人確診下宣布解除國內所有抗疫限制措施，並研究與澳洲推出「旅遊氣泡」，互相開放邊境恢復旅遊交往。阿德恩昨晨接受The AM Show訪問時表示，政府正草擬一個開放旅遊框架，因為這不止是關乎澳洲，也關乎未來和其他國家開放邊境，被問到有聲音認為應該容許太平洋島國如庫克群島，以及台灣民眾到新西蘭旅遊，她說要先訂立框架才能推進。

新西蘭奧塔戈大學（Otago University）公共衛生學教授貝克（Michael Baker）周一稱，部分東亞國家和地區已在抗疫上取勝，包括台灣，而韓國和香港也正邁向同一方向，當局可考慮列為「免隔離」旅遊區。

英計劃與歐盟建旅遊氣泡

另外，英國傳媒報道，英國也正計劃向歐盟提出成立歐洲旅遊氣泡，讓英國和歐洲大陸之間民眾可以自由通行，毋須隔離，希望7月中實施，而英國周一起實施的隔離入境者14天的措施亦會「盡快」取消。不過，有報道質疑英國最新的抗疫措施虛有其表。《衛報》和《每日郵報》昨日報道，有周一經希斯路機場入境的旅客表示，機場沒有人幫他們探熱，亦有出現病徵的旅客通關成功，稱沒有人通知他要隔離14天，並打算乘地鐵離開。有邊檢人員抱怨，大部分抵境旅客都沒填寫申報表，似乎完全不知道英國有新檢疫措施。

（Newshub/每日郵報/衛報/BBC）

（抗疫新階段）