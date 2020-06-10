泰國最快下月開放入境遊 優先考慮「無疫國家地區」 遊客須做檢測

泰國禁止國際客機入境的禁令維持到本月底。《曼谷郵報》報道，副首相頌奇（Somkid Jatusripitak）表示，政府準備在今年第3季（即下個月）或第4季開放外國觀光客入境泰國。他說，泰國優先考量放行「沒有疫情」的國家，但不一定是該國全部國民都可以入境，可能是只限該國沒有疫情的城鎮或是省的居民，此前政府要先做好追蹤系統，並在觀光客入境時做檢測，以免爆發第二波疫情。他表示，已向首相巴育提出這構想。

下周與航空公司商討重啓國際航線

泰國《民族報》報道，民航局長朱拉（Chula Sukmanop）表示，下周將與幾家泰國航空公司開會，看看是否準備好重啟國際航線，而目前政府還沒決定是否要延長航空禁令。他說，是否復航也要視乎相關國家會否開放航班，預計未來一至兩個星期情况會明朗化。

泰國旅遊局副局長塔內（Tanes Petsuwan）日前表示，該國正塑造成一個國際遊客可信賴的旅遊目的地形象，希望在疫後盡快吸引遊客到訪。他表示，會在今年較後時間在香港和日本等地推銷泰國旅遊。

推廣安心旅遊 擬向香港宣傳

路透社上周六（6日）引述塔內稱，在疫情過後，政府計劃包裝泰國為遊客可安心遊覽的國家形象，今年稍後會再向低風險國家地區如中國大陸、台灣和韓國的年輕遊客發動宣傳攻勢，在可能包括香港和日本在內的「旅遊走廊」推廣泰國的海灘和公園，又說泰國政府已向酒店和食肆推出衛生認證系統，希望讓旅客安心。在泰國擁有46家酒店的Central Plaza Hotel PCL表示，旗下部分酒店會限制入住率最高50%，讓旅客感到安心。

推食肆衛生認證 限酒店入住率

泰國旅遊局一名發言人日前表示，中國仍將是泰國和亞洲國家的第一大遊客來源地，原因是在疫情影響下，長途旅遊不會很快恢復，中國遊客很可能最先到泰國作短途旅游。

泰國是中國以外首個出現新冠病毒確診個案的國家，至昨日有超過3100宗個案，58人死亡，疫情較區內大部分國家都要輕，對上一宗本地感染個案報告在5月25日。旅遊業對泰國經濟非常重要，去年外國遊客消費近600億美元，佔該國GDP 11%；去年接待創紀錄的3980萬名遊客，預計今年跌至1400萬。

（路透社/民族報/曼谷郵報）

（抗疫新階段）