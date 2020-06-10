英民反種族主義 促牛津大學拆羅德像

羅德是19世紀英國殖民南非的重要人物，亦是著名羅德獎學金的創辦人。2016年南非學生發起「打倒羅德」運動，運動亦傳至牛津，令雕像存廢惹來激辯，有關爭議近日再白熱化。代表牛津地區的國會議員莫蘭（Layla Moran）批評羅德是「白人至上主義者，不能代表牛津2020年的價值觀」。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）周二則宣布，將重新審視市內地標和街道名稱。

約翰遜周一表示，理解美國黑人弗洛伊德之死「觸發的情緒有多深刻」，以及黑人和少數族裔對教育、就業及法律等層面的歧視感到憤怒。惟對於倫敦有警民衝突導致35名警員受傷，以及各地有古蹟遭塗鴉或破壞，他表示「不會支持或縱容違法、攻擊警員或破壞公共古蹟的人」，又強調英國擁有民主，應透過選舉和投票爭取改變。

法國禁警鎖喉制服 紐警停佩槍巡邏

另外，法國內政部長卡斯塔內周一表示，將禁止警員用備受爭議的鎖喉手法制服疑犯，警察和國家憲兵學校亦不會再教授鎖喉。惟有警察工會質疑，此舉令警員制服疑犯時只能淪為「街頭打鬥或使用電擊槍」。新西蘭警方周二則宣布聽取公眾意見後，決定放棄讓警員配槍巡邏的計劃。

（法新社）

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