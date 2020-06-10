美警工會施壓議員 疑冷待報警

在近日的反種族主義示威浪潮中，警察工會力撐涉被指警暴的警員。上周示威中，費城警員博洛尼亞（Joseph Bologna）用警棍擊傷一名大學生頭部，博洛尼亞面臨被控嚴重襲擊等罪。周一（8日）費城約100名警員聚集在當地警察工會總部外聲援他，工會其後發聲明表示「不會坐視博洛尼亞被誣陷入獄」。

擁龐大財力資源 成改革障礙

明尼阿波利斯黑人弗洛伊德疑遭警員暴力對待死亡，市長弗雷（Jacob Frey）周一表示，警察部門要作大規模結構改革，但認為警察工會是主要阻力。CNN指出，美國的警察工會成員比例多於其他工會，而且勢力龐大。費城前警察專員拉姆齊（Charles Ramsey）表示，警察工會已經變得過於強大，組成政治行動委員會向地區或州檢察官選舉、州參眾議員等捐款，這反映出為何旁人無從改革警隊。

警察工會往往以要求閉門仲裁聆訊等手段，極力保護被指控行為不當的會員，亦會利用政治影響力破壞問責制。例如2016年聖路易斯市地區檢察官加德納（Kim Gardner）上任後，要求獨立調查該市的警暴，但當地警察工會隨即向議員們施壓，要求他們擱置該提案，結果有關提案雖獲許多議員支持，但從未表決。該警察工會一名律師當時又發起一場司法戰，要求限制檢察官辦公室調查涉行為不當警員的權力，翌年工會領袖更要求將加德納撤職。

議員：運作如收保護費

明尼阿波利斯市議會日前支持解散警隊，議員曾就改革警隊承受壓力。該市議會議員弗萊徹（Steve Fletcher）曾要求將用於招聘警員的資金，轉投到新成立的預防暴力辦公室，此後每當其選區居民致電報警時，警員的回應變得較以往慢。弗萊徹談及警察工會時說：「它的運作有點像收保護費。」明尼阿波利斯檢察官控告白人警員肖萬謀殺弗洛伊德數天後，該市警察工會主席克羅爾（Bob Kroll）炮轟當地政客出賣了工會成員，又批評沒有經過正當程序就解僱涉案4名警員。

（紐約時報/CNN）

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